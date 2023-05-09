В Москве отменили воздушную часть парада и заметили всего один танк Т-34 (видео)

На параде не было обилия военной техники — лишь несколько БМП, танк времен Второй мировой войны и ракетные комплексы "Искандер".

В столице России Москве завершился военный парад в честь 9 мая. Как сообщает Фокус со ссылкой на росСМИ, воздушную часть парада отменили.

При этом причины отмены воздушной части не сообщаются.

Примечательно, что по Красной площади проехался всего один музейный советский танк времен Второй мировой войны Т-34 и несколько современных боевых машин пехоты (БМП).

Также на параде было замечено несколько оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", способных нести тактическое ядерное оружие.

Какую еще технику заметили на параде

OSINT-разведка опубликовала полный список военной техники, которая проехалась по Красной площади во время парада:

танк Т-34 — 1 шт.;

бронеавтомобили "Тигр" — 10 шт.;

бронеавтомобили ВПК "Урал" — 6 шт.;

бронеавтомобили "КамАЗ" 3-СТС "Ахмат" — 10 шт.;

бронетранспортеры БТР-82 — 2 шт.;

ОТРК "Искандер" — 6 шт.;

ЗРК С-400 — 6 шт.;

ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М" — 3 шт.;

колесная платформа "Бумеранг" — 3 шт.

Парад в Москве на 9 мая

Ранее Фокус сообщал, что на парад приехали несколько лидеров постсоветских республик. В компании Путина заметили президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также премьера Армении и самопровозглашенного президента Беларуси.

Также 9 мая Фокус публиковал основные тезисы из торжественной речи президента Владимира Путина. Российский лидер в очередной раз заявил о "войне с Западом" и похвалил участников российско-украниской войны.

Напомним, 9 мая в Генштабе ВСУ предупредили о том, что РФ может готовить провокации против своего населения во время парадов в городах.