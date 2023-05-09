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Военный Фокус

В Москве отменили воздушную часть парада и заметили всего один танк Т-34 (видео)

Фото: скриншот | На парад в России выкатили музейный танк Т-34

На параде не было обилия военной техники — лишь несколько БМП, танк времен Второй мировой войны и ракетные комплексы "Искандер".

В столице России Москве завершился военный парад в честь 9 мая. Как сообщает Фокус со ссылкой на росСМИ, воздушную часть парада отменили.

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При этом причины отмены воздушной части не сообщаются.

Примечательно, что по Красной площади проехался всего один музейный советский танк времен Второй мировой войны Т-34 и несколько современных боевых машин пехоты (БМП).

Также на параде было замечено несколько оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", способных нести тактическое ядерное оружие.

Какую еще технику заметили на параде

OSINT-разведка опубликовала полный список военной техники, которая проехалась по Красной площади во время парада:

  • танк Т-34 — 1 шт.;
  • бронеавтомобили "Тигр" — 10 шт.;
  • бронеавтомобили ВПК "Урал" — 6 шт.;
  • бронеавтомобили "КамАЗ" 3-СТС "Ахмат" — 10 шт.;
  • бронетранспортеры БТР-82 — 2 шт.;
  • ОТРК "Искандер" — 6 шт.;
  • ЗРК С-400 — 6 шт.;
  • ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М" — 3 шт.;
  • колесная платформа "Бумеранг" — 3 шт.

Парад в Москве на 9 мая

Ранее Фокус сообщал, что на парад приехали несколько лидеров постсоветских республик. В компании Путина заметили президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также премьера Армении и самопровозглашенного президента Беларуси.

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Также 9 мая Фокус публиковал основные тезисы из торжественной речи президента Владимира Путина. Российский лидер в очередной раз заявил о "войне с Западом" и похвалил участников российско-украниской войны.

Напомним, 9 мая в Генштабе ВСУ предупредили о том, что РФ может готовить провокации против своего населения во время парадов в городах.