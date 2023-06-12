Подготовка Канады к вызовам безопасности нового поколения

Несмотря на то, что канадцы не воспринимают угрозы для безопасности на постоянной основе, а уровень расходов на армию не достигает 2%, война в Украине может сподвигнуть страну к изменению своих подходов.

Силы спецопераций Канады Фото: CNN

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в частном порядке заявил чиновникам НАТО, что Канада никогда не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. Хотя это заявление попало в заголовки газет в Канаде и за рубежом, оно мало кого удивило во внешнеполитических и оборонных кругах Канады.

Фокус перевел статью о вызовах безопасности, с которыми столкнется Канада в ближайшем будущем.

Война в Украине вызвала новые опасения по поводу безопасности среди союзников Америки. Многим в Западной Европе и Северной Америке военное превосходство США позволяло сохранять самоуспокоенность и низкие военные расходы. Когда же США и их союзники объединились для поддержки Украины, требования войны 21 века выявили слабые места в военном потенциале США и их ключевых союзников, в частности Канады.

Канада, исторически защищенная от внешних вызовов, недавно взяла на себя расширенную роль в сфере безопасности, чтобы более серьезно реагировать на угрозы – в частности, на непредвиденные обстоятельства на Тайване. Правительство запустило новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, направленную на противодействие Китаю, начало официальные двусторонние торговые переговоры с Тайванем и провело военные корабли через Тайваньский пролив. Это свидетельствует о намерении Канады играть более значительную роль в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на эти многообещающие сигналы, аппарат национальной безопасности Канады остается слабым для страны ее размеров, богатства и географии. Недостатки в военных расходах и потенциале страны означают, что она не в состоянии внести значительный вклад, помимо предупреждений для сдерживания возможного военного вторжения Китая на Тайвань. Более того, общественное мнение Канады по поводу военных расходов в сочетании со слабостью канадских вооруженных сил, говорит о том, что вряд ли правительство последует примеру Японии и начнет наращивать военный потенциал.

Чтобы подтвердить свою приверженность НАТО и помочь союзникам в сдерживании, Канада должна сосредоточить свои усилия в области национальной безопасности на ключевых приоритетных направлениях, в которых она уже обладает сравнительными преимуществами, требующих минимальных дополнительных технических средств и сравнительно небольшого времени для наращивания потенциала. Оттаве стоит рассмотреть возможность развития кибернетического потенциала, создания сил специального назначения и обеспечения энергетической безопасности.

Возможности Канады в "грубой силе"

Корень недостатков "грубой силы" Канады лежит в десятилетиях недостаточного финансирования ее армии. В настоящее время Канада тратит на оборону всего 1,29% ВВП. Это делает Канаду пятой страной НАТО с самым низким уровнем расходов на оборону в процентах от ВВП. Такое хроническое недофинансирование в сочетании с последствиями пандемии COVID-19 и получившими широкую огласку делами о сексуальных домогательствах привело к серьезному кризису рекрутинга и нехватке кадров в вооруженных силах. По словам начальника штаба обороны генерала Уэйна Эйра, в настоящее время вооруженным силам не хватает 10 тысяч военнослужащих, и это много, поскольку регулярная армия страны насчитывает всего 68 тысяч военнослужащих, проходящих действительную военную службу.

Канадские вооруженные силы также страдают от кризиса в техническом оснащении. Военно-морской флот Канады устарел. Флоту из 12 фрегатов, составляющих большую часть военно-морского потенциала Канады, около 25 лет, и семь из них в настоящее время находятся на ремонте. Более того, задействование этих судов в военной операции нецелесообразно, учитывая, что на одном специализированном танкере-заправщике ВМС Канады отсутствуют радары военно-морского класса или система самообороны. Это, по мнению критиков, делает его непригодным для зоны боевых действий.

Военно-морской флот Канады устарел. Флоту из 12 фрегатов, составляющих большую часть военно-морского потенциала Канады, около 25 лет, и семь из них в настоящее время находятся на ремонте

Королевские ВВС Канады также страдают от недостатка оборудования. Канадское правительство после десятилетней эпопеи лишь недавно согласилось приобрести 99 самолетов F-35 для модернизации своих ВВС, и первая поставка запланирована на 2026 год. Тем временем Королевские ВВС Канады будут полагаться на подержанные австралийские F-18, а также самолеты CF-18, построенные в 1980-х годах, которые будут использоваться до 2032 года.

Эти проблемы не остаются без внимания военной и государственной верхушки. Эйр признал, что вооруженные силы не готовы к предстоящим вызовам, а генерал-лейтенант Эндрю Лесли, бывший член парламента, заявил, что Канада переживает "экзистенциальный момент" в отношениях с НАТО и призвал к масштабным военным инвестициям. Аналогичным образом, редакция самой известной газеты страны назвала уровень военных расходов Канады "неоправданным", а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Канаду достичь целевых показателей НАТО по расходам на оборону.

Несмотря на это давление, резкое увеличение военных расходов представляется маловероятным. Историческая изоляция Канады от внешних угроз создала ситуацию, когда "ни канадцы, ни их правительства не воспринимают национальную безопасность всерьез на постоянной основе". Об этом свидетельствуют и опросы общественного мнения. Опрос канадской исследовательской компании Leger, проведенный в апреле 2022 года, показал, что только 34% канадцев заинтересованы в увеличении оборонного бюджета. Это произошло в то время, когда большинство западных стран осознавали ухудшение оборонной обстановки в связи с российским вторжением в Украину. Это также отражено в политике. Если Канада и увеличит военные расходы в ответ на войну в Украине, то только на 8 миллиардов канадских долларов (5,83 миллиарда долларов США) в течение пяти лет. Эти инвестиции оставят Канаду намного ниже целевого показателя расходов НАТО в 2%. Более того, эта ситуация вряд ли разрешится под давлением извне. Президенты Джо Байден, Дональд Трамп и Барак Обама оказывали давление на Канаду с целью повышения военных расходов, но результаты были минимальными.

Историческая изоляция Канады от внешних угроз создала ситуацию, когда "ни канадцы, ни их правительства не воспринимают национальную безопасность всерьез на постоянной основе" Фото: AP Photo

Что делать дальше?

Канада должна реалистично оценивать свои небольшие возможности и недостаток финансирования. Убедить канадцев тратить больше денег на вооруженные силы – это долгосрочный проект, который может не увенчаться успехом. Учитывая это, Канада должна сосредоточить свои новые инвестиции на наращивании потенциала в таких ключевых областях, как кибернетика, спецназ и энергетическая безопасность.

Киберпотенциал – как оборонительный, так и наступательный – значительно увеличивает мощь. Важно отметить, что киберпотенциал менее капиталоемкий, чем обычные вооружения, и не требует значительных предварительных затрат на инфраструктуру, о чем свидетельствует влияние, которое малые фирмы или российские и китайские "фабрики троллей" оказывают на глобальную киберсреду.

В Канаде множество технологических специалистов, темпы прироста которых за последний год опередили Соединенные Штаты. В Канаде также имеется пять университетов из 50 лучших в рейтинге по информатике и информационным системам, что соответствует второму месту среди всех стран НАТО после Великобритании. Канада также имеет сильный частный сектор кибербезопасности. В период с 2018 по 2020 год кибер-отрасль Канады опережала сектор информационно-коммуникационных технологий по всем показателям, а интенсивность исследований и разработок в кибер-отрасли Канады в 2,5 раза превышала средний показатель по отрасли информационно-коммуникационных технологий.

В последние годы канадские вооруженные силы добились успехов, уделяя приоритетное внимание развитию кибернетического потенциала в соответствии с особым вниманием НАТО к киберзащите. Канада подчеркнула важность киберзащиты в своей оборонной политике 2017 года Strong, Secure, Engaged. В 2018 году Канада также опубликовала Национальный план действий по кибербезопасности на 2019-2024 годы, в котором особое внимание уделяется киберзащите, развитию инновационной киберэкосистемы, эффективному управлению и сотрудничеству с международными союзниками и частным сектором.

Несмотря на эти успехи, факты свидетельствуют о том, что Канада по-прежнему страдает от системных проблем кибербезопасности. В отчете Канадской ассоциации оборонной промышленности и индустрии безопасности говорится, что история непродуктивного взаимодействия, плохая коммуникация и плохое взаимопонимание возможностей привели к отсутствию доверия между правительством и промышленностью, которое могло бы обеспечить продуктивное сотрудничество в сфере обороны. Более того, в отчете Канадского института глобальных отношений утверждается, что Министерство обороны и вооруженные силы Канады страдают от нескольких ключевых проблем, включая нехватку персонала и историю плохой политики в области киберзащиты. Самое главное, в докладе утверждается, что Министерство обороны и вооруженные силы страдают от отсутствия координации со Службой безопасности коммуникаций, которое является организацией мирового класса по кибербезопасности в составе правительства Канады, продемонстрировавшей способность проводить успешные наступательные кибер-операции против иностранных экстремистов и киберпреступников.

Чтобы улучшить киберпотенциал, Канаде стоит начать с нескольких ключевых мер. Правительство должно инвестировать в человеческий капитал и рекрутинг, чтобы повысить внутренний потенциал канадских вооруженных сил. Правительство также должно разработать институциональные механизмы, которые позволят расширить сотрудничество между Службой безопасности коммуникаций и другими оборонными организациями, чтобы лучше использовать значительные наступательные кибервозможности первых. Кроме того, Канаде стоит стремиться к расширению сотрудничества, коммуникации и продуктивному взаимодействию с частным сектором, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество государственного и частного секторов в области кибербезопасности.

Силы специального назначения

В отличие от большинства военных возможностей, связанных с техническим оснащением, операции сил специального назначения являются областью, в которой канадские вооруженные силы в настоящее время превосходят других. Ярким примером является Вторая Объединенная оперативная группа – сверхсекретный центральный элемент канадского командования сил специальных операций. Это подразделение состоит из специализированной группы элитных солдат и экспертов из всех военных подразделений Канады, которые отличились за рубежом в Боснии, Руанде, Перу и во время присутствия НАТО в Афганистане.

Канадские силы специального назначения также сыграли центральную роль в проведении важнейших операций, таких как поиск и ликвидация запасов химического оружия "Исламского государства" в Ираке Фото: CNN

Канадские силы специального назначения также сыграли центральную роль в проведении важнейших операций, таких как поиск и ликвидация запасов химического оружия "Исламского государства" в Ираке, обучение курдских бойцов и отвоевание территории, включая иракский город Мосул. В условиях низких военных расходов Канады и серьезных ограничений в возможностях, финансировании и оборудовании акцент на создание потенциала сил специального назначения будет ключевым фактором для преодоления недостатков. Спецназ использует готовое коммерческое оборудование и не нуждается в большом количестве технических средств. Более того, большая часть инвестиций будет направлена на обучение людей, что как раз представляется сильной стороной вооруженных сил Канады, учитывая историю успехов спецназа. Канадские силы специального назначения также особенно интегрированы с союзными странами, в частности, с Командованием специальных операций США "Север", сотрудничая в борьбе с терроризмом и защите Арктики.

Энергетическая безопасность

Помимо прямого военного потенциала, конфликт в Украине продемонстрировал важность энергетической безопасности союзников и Запада. На протяжении всей войны президент России Владимир Путин последовательно использовал энергетическое оружие и угрожал вызвать глобальный энергетический кризис, пытаясь развалить альянсы против России, возглавляемые США. В дальнейшем, наряду с наращиванием прямого военного потенциала, Канада должна сосредоточиться на обеспечении энергетической безопасности для себя и своих союзников. Это позволит Канаде и ее партнерам по НАТО продвигать коллективную безопасность и укреплять альянсы, снимая опасения по поводу отсутствия энергетической безопасности.

Канада обладает четвертыми по величине разведанными запасами нефти в мире и крупнейшими месторождениями критически важных полезных ископаемых

Канада обладает четвертыми по величине разведанными запасами нефти в мире и крупнейшими месторождениями критически важных полезных ископаемых, которые являются ключевыми элементами в производстве возобновляемой энергии. Она также четвертый крупнейший производитель нефти и пятый производитель природного газа в мире. То, чего Канаде не хватает в традиционной военной мощи, она может компенсировать предоставлением союзникам гарантированных ресурсов, которые НАТО признала критически важными для своей общей безопасности.

Несмотря на богатство природных ресурсов, во время войны в Украине Канада была ограничена в своей способности удовлетворить энергетические потребности своих союзников. Пытаясь заменить российские поставки газа, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен отправились в Канаду в поисках новых источников энергии. Несмотря на энтузиазм европейцев, они получили отпор со стороны Трюдо, который заявил, что для экспорта сжиженного природного газа в Европу "никогда не было веских аргументов" (к ужасу канадской промышленности). Более того, Канада не выполнила обещание своего министра природных ресурсов, данное в марте 2022 года, помочь "нашим европейским друзьям", увеличив добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день.

Эти неудачи объясняются не только отсутствием энтузиазма со стороны правительства Трюдо. Канаде попросту не хватает инфраструктуры. Неспособность Канады построить терминалы для сжиженного природного газа на восточном и западном побережьях привела к тому, что страна не имеет возможности экспортировать сжиженный природный газ ни в одну страну, кроме США. У Канады также есть проблемы в нефтегазовой инфраструктуре, включая мощности трубопроводов и нефтяных платформ.

Однако Канада начала более серьезно относиться к энергетической безопасности в секторе важнейших полезных ископаемых и возобновляемых источников энергии. В 2020 году Канада заключила несколько стратегических партнерств со своими союзниками, включая канадско-американский совместный план действий по сотрудничеству в области критических минералов, стратегическое партнерство Канады и ЕС по сырьевым ресурсам и канадско-японскую отраслевую рабочую группу по критическим минералам. Они направлены на содействие развитию критических минералов и возобновляемых источников энергии, обеспечение безопасности цепочек поставок и противодействие доминированию Китая в секторе возобновляемых источников энергии. Канада также стремится к энергетической безопасности, заставляя китайские компании продавать доли в канадских младших горнодобывающих компаниях, и разработала Канадскую стратегию критических минералов, которая фокусируется на добыче и переработке критических минералов.

Хотя это, несомненно, позитивные меры, способствующие переходу к "зеленой" энергетике и долгосрочной энергетической безопасности, в краткосрочной перспективе они дают относительно мало. Пока что "на введение в эксплуатацию горнодобывающего проекта может уйти от 5 до 25 лет", и Канада и ее союзники по-прежнему в значительной степени зависят от нефти и газа для удовлетворения своих энергетических потребностей. Поэтому правительство Канады – в партнерстве со своими американскими, европейскими и азиатскими союзниками – должно стремиться к проведению аналогичной политики в отношении таких важных для безопасности энергетических ресурсов, как нефть и газ. Эти меры могут включать в себя развитие стратегических энергетических партнерств, государственно-частных партнерств и создание критически важной инфраструктуры в целях укрепления коллективной энергетической безопасности, стабилизации альянсов и усиления коллективного сдерживания.

Заключение

Чтобы противостоять российской агрессии, сдержать китайское вторжение на Тайвань и смягчить другие угрозы безопасности для себя и своих союзников, Канада должна будет играть более активную роль в обеспечении безопасности своей внешней среды. К сожалению, серьезные проблемы в канадских вооруженных силах, годы хронического недофинансирования оборонных расходов и безразличие широкой общественности к расходам на оборону делают маловероятным, что Канада сможет добиться необходимых успехов, если продолжит двигаться по нынешней траектории.

Пришло время быть реалистами. Канада вряд ли сможет развить всесторонние конвенциональные возможности, чтобы значительно усилить сдерживание НАТО и союзников. Вместо этого Канада должна сосредоточить свои расходы на оборону и усилия по обеспечению безопасности на ключевых направлениях, способствующих увеличению мощи без больших затрат на инфраструктуру: это кибербезопасность, операции сил специального назначения и энергетическая безопасность.

Благодаря целенаправленным инвестициям, общению с союзниками и, самое главное, признанию собственных недостатков, Канада может сыграть важную роль в создании коллективного сдерживания и внести значимый вклад в глобальную среду безопасности.

Об авторе

Джек Маго – исследователь политики в Институте Китая Университета Альберты в Эдмонтоне, Канада. Он имеет степень магистра философии по современным китайским исследованиям Оксфордского университета и живет в Тайбэе, Тайвань.

Мнения, выраженные в этой статье, не отражают точку зрения Университета Альберты или Института Китая Университета Альберты.