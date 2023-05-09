Оккупанты на блокпостах портят украинские документы, — ЦНС

Местные "власти" сменили подход к гражданским на более агрессивный. В ведомстве уверены, что Россия пытается ускорить процесс паспортизации на захваченных территориях.

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные специально начали портить украинские паспорты на блокпостах. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 9 мая.

По информации украинского подполья, российские оккупанты пытаются ускорить темпы незаконной паспортизации на фоне разговоров о приближающемся контрнаступлении ВСУ.

Местные "власти" выдали неофициальное распоряжение о том, чтобы российские военные делали умышленные механические повреждения на украинских паспортах, что сделало бы их в итоге недействительными.

"Сейчас московское руководство оккупантов оказывает давление на гауляйтеров и коллаборантов на ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.), чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации. Наблюдается изменение подхода к данному процессу со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель. Оккупанты предоставляют российскому паспорту статус документа для выживания и решения наименьших социально-бытовых нужд", — говорится в сообщении.

К примеру, теперь, чтобы выехать за пределы города, местным жителям нужны российские документы. То же самое касается и медицинских услуг, что ставит граждан в безвыходное положение.

Напомним, 6 мая в Генштабе сообщали, что оккупанты выселяют из домов украинцев, отказавшихся от паспортов РФ. Представители "власти" два раза обходят квартиры и предлагают документы, однако в случае повторного отказа приступают к угрозам. Обещают выселить даже детей.