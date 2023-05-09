В 4 раза: аналитик рассказал, как изменилось количество военной техники на параде в Москве

По словам Оливера Александера, Украине не было смысла делать что-либо на Красной площади во время парада, так как у россиян получилось самостоятельно поставить себя в неловкое положение.

В параде на Красной площади в Москве, который был приурочен Дню победы, в 2023 году приняло участие существенно меньше единиц военной техники, нежели раньше. Об этом сообщил OSINT-аналитик Оливер Александер в своем Twitter 9 мая.

По его словам, в 2021 году, накануне полномасштабной войны по Красной площади в Москве проехало 197 единиц военной техники. Уже на следующий года, когда войска ВС РФ вторглись на территорию Украины, в Москве на параде была замечена 131 боевая машина.

В 2023 году произошло очередное сокращение и по главной дороге столицы проехала всего лишь 51 единица техники. То есть сокращение в сравнении с последним довоенным годом — почти в четыре раза.

Длился парад вместе с речью президента РФ Владимира Путина около 45 минут, что также рекордно мало для Кремля. В прежние годы парад включал воздушную часть, поэтому мероприятие затягивалось на несколько часов. В этом году ее решили отменить.

Отдельно OSINT-аналитик выделил тот факт, что это первый парад с 2007 года, который обошелся без тяжелой бронетехники.

"Украине незачем что-либо делать на параде. Российские военные вполне способны поставить себя в неловкое положение. Я поражен, что они даже не смогли протащить один из Т-14 на парад. Чтобы хотя бы собрать 51 машину, российским военным пришлось "одолжить" 10 Remdiesel Ahmat Z-STS у Рамзана Кадырова", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая сообщалось, что в Москве отменили воздушную часть парада и заметили всего один танк Т-34. Что именно послужило причиной отмены шоу авиации — неизвестно. Также на параде было замечено несколько оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", способных нести тактическое ядерное оружие.

Также 9 мая Фокус публиковал основные тезисы из торжественной речи президента Владимира Путина. Российский лидер в очередной раз заявил о "войне с Западом" и похвалил участников российско-украниской войны.