Россияне перезапускают органы принудительной мобилизации в Луганской области, — партизаны

По информации Центра сопротивления, на территории временно оккупированной Луганской области создали новый орган с названием "федеральное казенное учреждение военный комиссариат ЛНР", которым руководят уже не коллаборатнты, а специально приехавшие граждане РФ.

На территории временно оккупированной Луганской области россияне начали попытки "перезапуска" системы принудительной мобилизации среди местного населения. Об этом 9 мая сообщают в Центре национального сопротивления.

Партизаны передают, что российские оккупанты снова начали создавать "военкоматы", поскольку действующие ранее на оккупированных территориях "учреждения" не помогли армии РФ в выполнении плана по принудительной мобилизации украинцев, проживающих в Луганской области.

В национальном сопротивлении передают, что для "военного комиссариата ЛНР", которым руководили местные коллаборанты, создали специальную ликвидационную комиссию. Так званый комиссариат не справился с мобилизационными задачами, поскольку местные жители всеми доступными способами избегают призыва.

Сейчас, по информации украинских партизан на территории Луганской области действует новосозданный орган с названием "федеральное казенное учреждение военный комиссариат ЛНР", которым руководят уже не местные коллаборанты, а специально прибывшие для этого граждане России.

Новая структура получила другой налоговый номер в российских реестрах в отличие от "военного комиссариата ЛНР".

Напомним, 8 мая партизаны движения "Атеш" сообщили, что пробрались в самое сердце России. В частности, они отправились на разведку в часть Росгвардии.

Также на днях украинские партизаны, действующие в городах, временно захваченных Россией, оставили на улицах плакаты с изображением главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, что намекает на отсчет окончания "русской весны" и начала "украинского лета", которое должно стать адом для оккупантов.