Под ударом Пушилин: партизаны напомнили, что на Донбассе наступит "украинское лето", – соцсети

Патриоты продолжают напоминать, чей же Донбасс. Активисты расклеили по Донецку множество плакатов с предупреждением о скорой деоккупации города.

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Партизаны, действующие в городах, временно захваченных Россией, продолжают свою борьбу, несмотря на опасность быть преследованными и подвергнутыми расправе. Они оставляют плакаты, которые напоминают оккупационным властям о том, что времени у них остается все меньше. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

На плакатах в Донецке изображен главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Кроме того, есть и ссылки на сайт с отсчетом окончания "русской весны" и начала "украинского лета", которое должно стать адом для оккупантов.

Партизаны развешивают плакаты в Донецке

Патриоты, оставляющие подобные плакаты в разных временно захваченных городах Украины, демонстрируют, что время правления оккупантов на этих территориях подходит к концу. Несмотря на риск преследования и расправы, партизаны убеждают оккупационные власти, что их дни сочтены.

Ранее плакаты, на которых были изображения коллаборантов и дата 1.08, были замечены во временно оккупированных городах Бердянске и Мелитополе. Теперь такие появились и в Донецке, который находится под оккупацией с 2014 года.

Напомним, в Мариуполе покушались на начальника городского управления полиции оккупированного Мариуполя Михаила Москвина. Его автомобиль взорвали, однако вражескому чиновнику удалось выжить.

Также 27 марта росСМИ сообщили о смерти Героя России подполковника Дмитрия Лисицкого. Его тело обнаружили в Ставрополе с огнестрельным ранением. В украинских медиа заявили об успешной ликвидации военного в отместку за трагедию в Иловайске в 2014 году.