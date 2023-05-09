Приняли за разведчика ВСУ: вагнеровцы под Бахмутом всю ночь пытали оккупанта-эзотерика, — СМИ

Российский оккупант, окрестивший себя богом Тетраграмматоном, перед поездкой на Донбасс сделал себе нумерологический прогноз, который показал, что все с ним будет хорошо. Впрочем, под Бахмутом он попал в руки обычных смертных — наемников ЧВК "Вагнер", едва не замучивших его до смерти.

В Бахмуте "вагнеровцы" поиздевались над российским воякой, который ошибочно попал к ним в плен. Все потому, что при нем нашли жетон ВСУ, который ему подарили, как трофей. Историю оккупанта, побывавшего в плену у своих, рассказывает издание "Медуза".

После заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе "вагнеровцев" из Бахмута, их понемногу начали заменять регулярные войска ВС РФ. Тетраграмматон Заруяр Ар-Рахим, которого до смены имени и фамилии звали Алексей Рахимович Камилов, был в составе группы военнослужащих, которые должны были сменить "вагнеровцев" под Бахмутом. Тем не менее, Тетраграмматон попал в плен, поскольку его приняли за украинского разведчика и начали пытать.

Составил нумерологический прогноз, сходил к ведьме и услышал голос "Иди, иди"

Чтобы уехать на фронт оккупант даже сделал новый паспорт — в августе 2022-го он стал Тетраграмматон Заруяр Ар-Рахим.

"Тетраграмматон — это неописуемое имя Бога, можете загуглить. "Заруяра" вы вообще в интернете не найдете — это сугубо мне придумалось: я так для себя трактую, что моя новая фамилия означает солнечную защиту. А отчество "Ар-Рахим" — это потому, что у меня отца Рахимом звали, а еще это одно из имен Аллаха, переводится как "Милостивый. Но в армии мне дали позывной "Грамофон", — рассказывает оккупант.

По его словам, он пристрастился к эзотерике, начал исповедовать ведизм и ингилизм.

"У меня, если смотреть на мои прошлые жизни, уже три войны за плечами. Идти на эту или не идти, я год решал. Совесть грызла. Меня как кто-то подталкивал: "Иди, иди". Перед отъездом я составил нумерологический график СВО (по моим расчетам, она покончит со всеми войнами на Земле) — и 21 января 2023 подписал контракт с Министерством обороны. С февраля служил в медроте части 24314 10-го танкового полка, а до апреля меня каким-то образом засунули в татарстанский батальон "Алга" — командиром разведвзвода", — рассказал Тетраграмматон.

На войну он взял с собой серебряный крестик своего отца, сделал оберег через местную ведьму, у которой была "книга заговоров", и она написала ему заклинание: "Где мои места, приди и земли моей возьми, она силу тебе даст и врагам твоим отдаст". Оккупант набрал земли в районе Донецка, засыпал ее в погоны и завязал нитью.

"Может быть, эта земля и спасла меня, что я пытки вагнеровцев пережил. Потому что я не думал ни о смерти, ни о страхе — просто выключился. Даже когда они меня облили бензином", — рассказал оккупант.

Обливали бензином, кололи ножом глаза и заставляли петь.

По словам Тетраграматона, в районе Бахмута их прикомандировали к "вагнеровцам", и те отдавали им приказы. Однажды Тетраграмматон обходил позициию и увидел передвижение техники, а затем зашел на позиции к "своим", стал их расспрашивать, что и как, и рассказал об увиденной ранее технике и попросил передать эту информацию в штаб. Его расспросы и сбор информации насторожили оккупантов на этой позиции, и его скрутили, приняв за украинского разведчика. Оккупанты увидели документы и насторожились сменой паспорта год назад, а также тем, что при Тетраграмматоне нашли украинский жетон.

"Пришел вагнеровец. Очень нагло вел себя: "Давай телефон, а то сейчас получишь". И все с матом. Посмотрел мои документы и по рации что-то спросил. А ему говорят: "Это какой-то петушок". Я тут уже включился: "За петуха ответишь". Минут через 10-15 подъехали остальные вагнеровцы. Кто — я не видел, потому что мне одели на голову мешок, в "ласточку" заломили, — и забросили в подвал. Куда-то увезли, а когда выводили из автобуса, очень сильно ударили — то ли в голову, то ли в плечо. Сознание я не потерял — просто состояние стало как в мультике, будто от тела что-то отделяется", — рассказывает Заруяр Ар-Рахим.

Далее его переместили в подвал, где начали допрашивать, колоть ножом в веки и смазали глаза каким-то жгучим веществом.

"Перевезли на новое место и теперь уже огнем пытались запугать. Начали лить что-то на макушку, я весь промок — и чувствую, что пахнет бензином. Здесь вагнеровец еще раз — и щелкнул зажигалкой. И вот так, щелкая, задавал вопрос. "Что знаешь о спецподразделение "Кракен"?" Может, подумали, что я оттуда. Разделы, оставили в нижнем белье — и в холодный подвал. Это все делали явно изверги", — рассказывает оккупант.

Его пытали всю ночь, заставляли петь гимн России, затем перевязали бинтом глаза, потому что они пекли и снова посадили в подвал. После него еще раз допросил один из "вагнеровцев" и в конце спросил, есть ли у него претензии к ЧВК "Вагнер". Далее его передали военной полиции, прежде всего спросившей у него, какие памятники стоят у железнодорожного вокзала в городе Орел, откуда он родом.

Далее оккупанта передали в травмпункт, а оттуда — в больницу города Брянки. Там у него нашли ушиб почек, закрытую травму правого плеча, химический ожог глаз.

Оккупант жалуется, что после обысков у него исчезли серебряный крестик и карточка "Тинькофф". Также ему не заплатили "боевые".

Напомним, что 9 мая основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что 72-я бригада ВС РФ (в которой служит Тетраграмматон) покинула участок фронта к югу от Бахмута в 3 кв. километры. Таким образом образовалась дыра в 3 кв. км, которую попытались закрыть наемники из ЧВК "Вагнер".

Также 9 мая Пригожин заявил, что для его бойцов сейчас главный враг не ВСУ, а российские бюрократы. По его словам, Путин распорядился решить вопрос с боеприпасами, но военные чиновники еще ничего не сделали.