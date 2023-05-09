Обнажили фланги и рискуют попасть в окружение: эксперт о положении дел у ВС РФ под Бахмутом

Есть несколько участков в районе Бахмута, на которых Силы обороны Украины с помощью артиллерии заставили россиян отойти с позиций — особенно по флангам со стороны Константиновки и Северска у россиян нет хорошей линии обороны, считает Роман Свитан.

Российские оккупанты не смогли до 9 мая захватить Бахмут, а украинские защитники теперь имеют успехи, заставляя оккупантов отходить с позиций. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, оккупанты рискуют попасть в окружение, если их фланги в районе города-крепости уничтожат Силы обороны.

Так, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 9 мая сообщил, что в районе Бахмута регулярные войска РФ оставили позиции, поскольку ВСУ прорвали их фланги.

"Есть несколько участков, на которых украинские войска с помощью артиллерии, заставили россиян отойти с позиций. В районе Бахмута и особенно по флангам со стороны Константиновки и Северска у россиян нет хорошей линии обороны. Поэтому, конечно, когда наносят мощные удары с артиллерии, а именно так сейчас работают ВСУ, некоторые роты и батальоны отходят с позиций, действительно обнажая фланги",– рассказал Роман Свитан.

По его мнению, украинские защитники могут и не заходить на враждебные позиции. Они уже успели посеять "мандраж" среди оккупантов, поскольку те понимают, что если украинские войска действительно пойдут в наступление по флангам, то вся Бахмутско-Соледарская группировка рискует оказаться в окружении.

"Они прекрасно понимают, что с ними никто долго возиться не будет. Количество сил и средств, которые сейчас находятся от Константиновки до Северска, намного больше той группировки, которая сейчас работает в районе Бахмута", — подчеркнул Свитан.

Напомним, что куратор "вагнеровцев" пожаловался, что накануне 9 мая одно из подразделений ВС РФ сбежало с одного из флангов в ширину 2 км к югу от Бахмута. Пригожин пожаловался, что в Минобороны РФ его наемников объявят предателями, если те оставят Бахмут из-за "снарядного голода".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, окончательной версии контрнаступления ВСУ пока нет, а высшее командование рассматривает несколько вариантов.