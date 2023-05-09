Бойцы ВСУ уничтожили технику ВС РФ и взяли в плен "вагнеровцев" вблизи Бахмута (фото, видео)

Бойцы ВСУ уничтожили несколько складов из БК, минометы и несколько единиц БМП, а также ликвидировали полсотни захватчиков из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и ЧВК "Вагнер".

Бойцам 3-й штурмовой бригады удалось уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений. Об этом 9 мая говорится в Telegram-канале "Жорін з Азову", сообщения в котором публикует майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

Он рассказал подробности проведения операции 3-й штурмовой бригады в юго-западных окрестностях Бахмута. Оказалось, что действия украинских защитников были настолько успешными, что руководитель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил пожаловаться на плачевную ситуацию оккупантов в этой локации.

В результате соответствующих мер со стороны подразделения ВСУ ликвидированы полсотни захватчиков, представлявших 72 бригаду армии РФ, а также ЧВК "Вагнер". Уничтожены и несколько складов из БК, минометы и несколько единиц БМП. Под контроль украинских сил возвращены важные позиции.

"Как видите, есть и пополнение обменного фонда", – отметил Жорин в сообщении.

Заявление Пригожина по ситуации вблизи Бахмута

Руководитель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что потерял 500 россиян. По его словам, это произошло в связи с бегством 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из окрестностей Бахмута. По его словам, якобы именно действия регулярных войск РФ спровоцировали потерю более трех километров оккупированной украинской земли. По его словам, сейчас участок фронта, где российские войска покинули позиции, был "сразу" заблокирован "вагнеровцами". Он спрогнозировал, что в раз, если "фронт посыплется", украинские войска зайдут в Ростов-на-Дону.

Напомним, 3 штурмовая бригада 14 апреля показала уличные бои в Бахмуте на видео. В кадре можно увидеть, как украинские защитники продвигаются по городским кварталам. Можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения они используют бронетехнику.