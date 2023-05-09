Франция передаст ВСУ бронеавтомобили для саперов VAB Gеnie, — Oryx

БТРы, которые готовится передать Украине Франция, имеют баллистическую защиту, защиту от взрывов, а для экипажа и десанта предусмотрены амортизируемые при подрывах кресла.

Франция в ближайшее время поставит в Украину бронетранспортеры для саперов. Об этом сообщает нидерландский сайт оборонной аналитики и исследование военных действий Oryx.

"Французские поставки оружия в Киев. Десятки инженерных автомобилей VAB Génie", — говорится в сообщении сообщества.

БТР VAB Génie

БТР разработан французской компанией Renault Trucks Defense вместе с техническим отделом французской армии и французским агентством оборонных закупок. VAB – "бронированная машина переднего края", производство которой продолжается с 1976 года. Всего было произведено более 5000 машин этого типа в разных вариантах.

БТР имеет баллистическую защиту, защиту от взрывов. Для экипажа и десанта предусмотрены амортизируемые при подрывах кресла с подножками для того, чтобы ноги не касались пола.

Напомним, что ВСУ показали эффективность применения ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL. Вооружение эффективно себя зарекомендовало в борьбе с подразделениями ВС РФ как с пехотой, так и легкобронированной техникой.

Украинские военные поразили на фронте российскую боевую машину пехоты (БМП), использовав украинский дрон-камикадзе "Пегас". Пилот дрона направил вслед за боевой машиной FPV-дрона с кумулятивным боеприпасом и быстро догнал его, нанеся удар в башню.