В ВСУ показали эффективность применения ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL (видео)

Вооружение эффективно себя зарекомендовало в борьбе с подразделениями ВС РФ как с пехотой, так и легкобронированной техникой, в частности в городской местности.

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Украинские десантники применяют ручной гранатомет M32A1 MGL производства ЮАР против российских захватчиков. Видео 9 мая опубликовали в Telegram Центре стратегических коммуникаций StratCom Ukraine.

Украинские военные отметили, что это мощное оружие на близлежащих и средних дистанциях. Вооружение эффективно себя зарекомендовало в борьбе с российским агрессором, как пехотой, так и легкобронированной техникой, в частности в городской местности.

В сообщении говорится, что гранатомет получил шестизарядную систему. Она позволяет снаряжать разные типы гранат (осветительные, фугасные, с камерой наблюдения и другие). Это делает его универсальным оружием во время обороны национальной безопасности. Опыт реального применения этого гранатомета оставил положительные впечатления у украинских военных.

Характеристики ручного гранатомета M32A1 MGL

Ручной гранатомет M32A1 MGL был изготовлен в Южно-Африканской Республике. Его вес составляет 5,3 кг, а длина –78 см. Прицел – штатный коллиматор. Эффективная дальность составляет 375 метров. Калибр – 40 мм, а количество патронов составляет 6 единиц. Темп стрельбы – 3 выстрела в секунду. Соответствующее вооружение используют военные подразделения более чем 30 стран мира, в том числе США, Швеции, Израиля и других государств.

Напомним, украинские защитники 8 мая показали, как противотанкисты ВСУ применили шведский гранатомет Carl Gustaf под Бахмутом. Украинские бойцы уничтожают вражеские бронированные цели с помощью противотанкового гранатомета Carl Gustaf, изготовленного в Швеции компанией Saab Bofors Dynamics.

Также 18 апреля в ГПСУ показали тренировку гранатометчиков накануне боев. Украинские бойцы с помощью СПГ-9 приобретают навыки, тренируясь на увлеченной российской технике, которую используют в качестве мишени. Нормативы отрабатываются успешно. В дальнейшем техника используется против захватчиков в поле боя.