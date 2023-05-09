У ЗСУ показали ефективність застосування ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL (відео)

Озброєння ефективно себе зарекомендувало в боротьбі з підрозділами ЗС РФ, як з піхотою, так і легкоброньованою технікою, зокрема в міській місцевості.

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Українські десантники застосовують ручний гранатомет M32A1 MGL виробництва ПАР проти російських загарбників. Відео 9 травня опублікували у Telegram Центру стратегічних комунікацій StratСom Ukraine.

Українські військові зазначили, що це потужна зброя на ближніх та середніх дистанціях. Озброєння ефективно себе зарекомендувало в боротьбі з російським агресором, як з піхотою, так і легкоброньованою технікою, зокрема в міській місцевості.

У повідомленні йдеться про те, що гранатомет отримав шестизарядну систему. Вона дозволяє споряджати різні типи гранат (освітлювальні, фугасні, з камерою спостереження та ін.). Це робить його універсальною зброєю під час оборони національної безпеки. Досвід реального застосування цього гранатомета залишив позитивні враження в українських військових.

Характеристики ручного гранатомета M32A1 MGL

Ручний гранатомет M32A1 MGL виготовили у Південно-Африканській Республіці. Його вага становить 5,3 кг, а довжина -78 см. Приціл – штатний коліматор. Ефективна дальність становить 375 метрів. Калібр — 40 мм, а кількість набоїв становить 6 одиниць. Темп стрільби – 3 постріли за секунду. Відповідне озброєння використовують військові підрозділи понад 30 країн світу, зокрема США, Швеції, Ізраїлю та інших держав.

Нагадаємо, українські захисники 8 травня показали, як протитанкісти ЗСУ застосували шведський гранатомет Carl Gustaf під Бахмутом. Українські бійці знищують ворожі броньовані цілі за допомогою ручного протитанкового гранатомета Carl Gustaf, виготовленого у Швеції компанією Saab Bofors Dynamics.

Також 18 квітня в ДПСУ показали тренування гранатометників напередодні боїв. Українські бійці за допомогою СПГ-9 здобувають навички, тренуючись на захопленій російській техніці, яку використовують як мішені. Нормативи відпрацьовуються успішно. Надалі техніка використовується проти загарбників на полі бою.