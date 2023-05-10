Под Москвой молодежь планировала сжечь воинскую часть, — росСМИ

Пятеро граждан РФ, по сообщению журналистов, долго следили за объектом, разрабатывали план отступления и даже сделали подкоп, чтобы устроить поджог. Самому младшему "диверсанту" всего 15 лет.

В Подмосковье в России силовики задержали пятерых молодых людей за попытку поджога воинской части в городе Балашиха. Об этом сообщает Вaza.

Сообщается, что задержанная молодежь неоднократно проводила разведку местности, готовила план путей ухода, чтобы совершить подкоп на территории части и устроить поджог.

Всем задержанным от 15 до 20 лет. Они — жители Подмосковья и Москвы.

"По версии следствия, группу подрывников сформировали 19-летний Антон Хрипко и 20-летний Сергей Корхов. Сейчас молодых людей подозревают по статье о создании террористического сообщества — она предусматривает от 15 до 20 лет заключения. При этом на Хрипка также возбудили дело о подготовку к теракту", — сообщают СМИ.

Еще трое подозреваемых – 20-летние Иван Силин и Илья Коркач, а также 15-летний подросток, имя которого не называют, обвиняются в участии в террористическом сообществе. Им грозит от 10 до 15 лет.

Напомним, что СБУ задержала в Запорожье агентов РФ, готовивших теракты против командования ВСУ. Оккупанты благодаря полученной информации рассматривали вариант физического устранения украинских командиров.

Ранее в Москве силовики забрали прямо из психбольницы мужчины, который был одет в желто-синюю куртку. На него составили протокол по дискредитации ВС РФ.