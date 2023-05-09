СБУ задержала в Запорожье агентов РФ, готовивших теракты против командования ВСУ (фото, видео)

Участниками агентурной группы ФСБ, как утверждают силовики, оказались бывший военнослужащий и водитель местного чиновника. Оккупанты, благодаря полученной информации, рассматривали вариант физического отстранения украинских командиров.

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В Запорожье российские агенты готовили террористические действия против командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в социальных сетях.

По информации ведомства, контрразведчики украинской спецслужбы смогли нейтрализовать агентурную сеть ФСБ РФ во время многоэтапной спецоперации на территории Запорожья.

Одним из участников группы оказался бывший военный, а еще один — личный водитель местного чиновника.

"Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона. Для этого российская агентура собирала почасовую информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников. Полученные сведения передавали в ФСБ по закрытому чату в Телеграмме", — говорится в сообщении.

Благодаря координатам от агентов оккупанты хотели нанести удары ракетами по мирным городам. Кроме того, они рассматривали вариант физического уничтожения украинских военных при помощи взрывчатки.

В СБУ задержали российских агентов Фото: СБУ В СБУ задержали российских агентов Фото: СБУ В СБУ задержали российских агентов Фото: СБУ В СБУ задержали российских агентов Фото: СБУ В СБУ задержали российских агентов Фото: СБУ В СБУ задержали российских агентов Фото: СБУ

Выполнялась работа за деньги, конечно же. Российские агенты от своих "кураторов" из ФСБ получили по 4 тысячи долларов аванса, однако сотрудники СБУ оказались быстрее и своевременно задержали злоумышленников.

"По данным следствия, руководителем агентурной группы был житель Запорожья, бывший военный. После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в Санкт-Петербурге, с просьбой "организовать" ему "контакт" с российской спецслужбой. Вскоре в частной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который поставил ему задание разведывательно-подрывной деятельности против Украины", — продолжили в СБУ.

К работе он также пригласил своего знакомого, который работал водителем у местного высокопоставленного чиновникам. Он записывал начальника на диктофон в машине, после чего использовал эти материалы во вражеских целях.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 8 мая сообщалось, что жительница Бахмута "сдавала" позиции Сил обороны "вагнеровцам". Для этого она использовала мессенджер телеграмм, куда бросала аудиосообщения и карты с метками.