Жительница Бахмута "сдавала" позиции Сил обороны "вагнеровцам", — СБУ (фото)

Подозреваемая, как утверждают силовики, собирала информацию о местоположениях огневых позиций Сил обороны и маршрутах перемещения украинских войск в районе Бахмута и передавала ее врагу.

Related video

СБУ задержала двух вражеских информаторок в Донецкой области. Одна из них "сдавала" позиции Сил обороны в Бахмуте "вагнеровцам", другая — передавала данные пулеметчику ВС РФ, с которым познакомилась в "Одноклассниках". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Служба безопасности Украины задержала жительницу Бахмутского района, которая собирала информацию о местоположениях огневых позиций Сил обороны и маршрутах перемещения украинских войск в районе Бахмута и передавала ее наемникам ЧВК "Вагнер" через своих знакомых, проживающих в РФ. Для этого она использовала мессенджер телеграмм, куда бросала аудиосообщения и карты с метками.

Еще одна вражеский информатор — жительница Славянска. Она напрямую контактировала с пулеметчиком ВС РФ, с которым познакомилась в "Одноклассниках". По его указанию она передавала данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города.

Также подозреваемая предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ.

Фигуранток задержали, и они находятся под стражей. Их ожидает суд.

Напомним, что во Львове местный предприниматель в обход международных санкций поставлял в Россию подсанкционные автомобили премиум-класса. Среди заказчиков "Роллс-Ройсов" и "Майбахов" были топ-менеджеры "Газпрома" и работники пропагандистского телеканала Russia Today.

Ранее из-за сотрудничества с российскими оккупантами СБУ арестовала активы пророссийского бизнесмена Вадима Новинского. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 10,5 миллиарда гривен.