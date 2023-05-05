Бизнесмен из Львова снабжал Rolls-Royce и Maybach руководство "Газпрома" и RT, — СБУ (фото)

Подозреваемый покупал премиальные авто в Украине, оформлял их на коммерческие структуры и переправлял их транзитом через территорию ЕС в Беларусь, а оттуда в Россию. Делок, как утверждают в СБУ, также подал в налоговую заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

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Во Львове местный предприниматель наладил бизнес с РФ в обход международных санкций. Он поставлял стране-агрессору элитные авто. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Человек, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес, перебрался во Львов и здесь создал масштабную схему нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса.

Среди заказчиков "Роллс-Ройсов" и "Майбахов" были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia Today.

Установлено, что с августа 2022 года по март 2023 года бизнесмен нелегально переправил россиянам 45 элитных автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

"Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию. Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму свыше 6 млн грн", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Незаконную сделку разоблачили сотрудники СБУ и заблокировали ее. По представлению СБУ также наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.

В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни производственных помещений, в частности, в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, 3 десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей

Фигуранты дела уведомлены о подозрении по трем статьям ККУ.

Напомним, что СБУ арестовала активы пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, подозреваемого в причастности к сотрудничеству с оккупантами. Общая стоимость арестованного имущества и активов составляет более 10,5 млрд. грн. и включает 230 объектов недвижимости.

Украинские бизнесмены пытались вывезти в Иран угнанные авиадвигатели. Агрегаты похитили во время ликвидации одного из государственных предприятий и планировали вывезти из страны по поддельным документам.