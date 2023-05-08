Жителька Бахмута "здавала" позиції Сил оборони "вагнерівцям", — СБУ (фото)

Підозрювана, як стверджують силовики, збирала інформацію про місця розташування вогневих позицій Сил оборони та маршрути переміщення українських військ в районі Бахмута і передавала її ворогу.

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СБУ затримала двох ворожих інформаторок на Донеччині. Одна з них "здавала" позиції Сил оборони у Бахмуті "вагнерівцям", інша — передавала дані кулеметнику ЗС РФ, з яким познайомилася в "Одноклассниках". Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, Служба безпеки України затримала жительку Бахмутського району, яка збирала інформацію про місця розташування вогневих позицій Сил оборони та маршрути переміщення українських військ в районі Бахмута і передавала її найманцям ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в РФ. Для цього вона використовувала месенджер телеграм, куди кидала аудіоповідомлення та карти з мітками.

Ще одна ворожа інформаторка — жителька Слов’янська. Вона безпосередньо контактувала з кулеметником ЗС РФ, з яким познайомилася в "Одноклассниках". За його вказівкою вона передавала дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста.

Також підозрювана надала агресору координати місцевої поліклініки й однієї із шкіл.

Фігуранток затримали і вони перебувають під вартою. На них очікує суд.

Нагадаємо, що у Львові місцевий підприємець в обхід міжнародних санкцій постачав до Росії підсанкційні автомобілі преміумкласу. Серед замовників "Роллс-Ройсів" та "Майбахів" були топменеджери "Газпрому" і працівники пропагандистського телеканалу Russia Today.

Раніше через співпрацю з російськими окупантами СБУ заарештувала активи проросійського бізнесмена Вадима Новинського. Загальна вартість заарештованого майна становить понад 10,5 мільярдів гривень.