Жителька Бахмута "здавала" позиції Сил оборони "вагнерівцям", — СБУ (фото)
Підозрювана, як стверджують силовики, збирала інформацію про місця розташування вогневих позицій Сил оборони та маршрути переміщення українських військ в районі Бахмута і передавала її ворогу.
СБУ затримала двох ворожих інформаторок на Донеччині. Одна з них "здавала" позиції Сил оборони у Бахмуті "вагнерівцям", інша — передавала дані кулеметнику ЗС РФ, з яким познайомилася в "Одноклассниках". Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Так, Служба безпеки України затримала жительку Бахмутського району, яка збирала інформацію про місця розташування вогневих позицій Сил оборони та маршрути переміщення українських військ в районі Бахмута і передавала її найманцям ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в РФ. Для цього вона використовувала месенджер телеграм, куди кидала аудіоповідомлення та карти з мітками.
Ще одна ворожа інформаторка — жителька Слов’янська. Вона безпосередньо контактувала з кулеметником ЗС РФ, з яким познайомилася в "Одноклассниках". За його вказівкою вона передавала дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста.
Також підозрювана надала агресору координати місцевої поліклініки й однієї із шкіл.
Фігуранток затримали і вони перебувають під вартою. На них очікує суд.
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