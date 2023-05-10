Потерял всю бригаду под Бахмутом: ВСУ взяли в плен военного РФ с помощью дрона (видео)

Российский оккупант понял, что выхода у него нет — в спину ему стреляли свои. По словам младшего сержанта 92-й бригады Олеся Маляревича, он начал "молиться на дрон".

Украинские военные уничтожили бригаду вражеской пехоты на Бахмутском направлении, последнего живого оккупанта взяли в плен с помощью дрона. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал младший сержант 92-й бригады, роты ударных беспилотных авиационных комплексов и артиллерийской разведки Олесь Маляревич.

По его словам, россиянин осознал, что выхода у него нет, поднял глаза вверх и "стал молиться на дрон, чтобы его не убивали".

"Командир бригады написал записку, чтобы он сдавался и шел за дроном. Ее сбросили к нему. Показал сначала: я не пойду, меня убьют. Тогда ему бросили еще одну гранату, чтобы он понимал, что его в любом случае убьют. Тогда он пошел в сторону дороги и там дался в плен ВСУ", — отметил младший сержант.

Командир бригады написал оккупанту записку, чтобы он сдавался и шел за дроном

Telegram-каналы пишут, что оккупант согласился сдаться в плен, несмотря на то, что ему в спину стреляли свои. Пехота и разведчики из "CODE 9.2" 92ОМБр сопровождали военного РФ до украинских позиций.

"Плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии", — говорится в сообщении.

ВСУ, как отметил Маляревич, каждый день получают новую технику от Минобороны и дроны от волонтеров, для бомбардировок вражеских позиций.

По его оценкам, в районе Сватово ситуация стабильная – там идет контрбатарейная борьба, ВС РФ перешли от наступления к обороне. А под Бахмутом идет борьба за "дорогу жизни" Часов Яр-Бахмут.

"Украинские бойцы имеют определенные успехи: враг отброшен от дороги, она надежно защищена. У противника нет снарядного голода, он бросает все в бой, но добиться успеха ему не удается", — проинформировал Маляревич.

Напомним, что ВСУ скоро получат две беспилотные системы украинского производства PD-2, каждая стоит около 30 миллионов гривен. Радиус полета комплекса — более 200 километров, он может летать до 12 часов.

Фокус ранее писал, что ночью 10 мая два дрона ударили по военному полигону в Воронежской области. Взрыв ранил 14 российских военных, никто из них не погиб.