Дроны атаковали полигон под Воронежем, ранены 14 военных — росСМИ

Как признают россияне, два летательных аппарата обошли систему ПВО, а еще один удалось сбить.

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В ночь на 10 мая два беспилотника нанесли удар по военному полигону в Воронежской области. Об этом сообщило российское медиа Baza.

По данным СМИ, два дрона были вооружены взрывными устройствами, которые сработали при падении летательных аппаратов. В результате взрыва ранены 14 военнослужащих ВС РФ, предварительно, никто из них не погиб.

Еще один неопознанный летательный объект система ПВО России якобы сбила неподалеку от военного аэродрома в Воронежской области утром 9 мая. Согласно источникам Baza, он летел на высоте около 500 м и упал 6 км от авиабазы.

Российское медиа Shot называет неизвестный объект "ракетой" и добавляет, что в результате падения никто не пострадал. Под вечер того же дня сотрудники спецслужб обнаружили обломки недалеко от местного кладбища "Никольское", их отправили на экспертизу.

5 мая писали, что неизвестный дрон пытался атаковать самолет в аэропорту Шереметьево. По данным источников, россияне заметили беспилотник, который летел в сторону Airbus A320, заходившего на посадку, но в нескольких метрах от него изменил курс и скрылся в лесополосе.

4 мая россияне заявили о захвате украинского дрона Shark в Белгородской области. Предполагается, что разведывательный БПЛА мог искать позиции российской армии в нескольких километрах от границы.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль в Москве. На опубликованных роликах можно заметить, как дроны поочередно врезались в флагшток и взорвались.