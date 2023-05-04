Украинский дрон Shark выслеживал позиции ВС РФ под Белгородом, — росСМИ

Россияне опасаются, что БПЛА помог украинским военным разведать большую территорию в тылу России благодаря хорошей камере.

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В Белгородской области России якобы сбили украинский разведывательный беспилотник Shark. Об этом утром 4 мая написало российское медиа Mash.

По информации СМИ, беспилотник пересек российско-украинскую границу и пролетел еще 5,5 км над территорией России, после чего был сбит силами ПВО РФ и упал в поле неподалеку от белгорода. Россияне изучили дрон и определили его как Shark производства компании Ukrspecsystems.

Отмечается, что на беспилотнике не нашли взрывчатку, зато обнаружили камеру с 30-кратным зумом. В России опасаются: с помощью такого БПЛА украинские войска могли засечь российские позиции на несколько километров вглубь страны.

Подразделения ВСУ действительно уже используют отечественные дроны Shark, которые можно узнать по характерной форме и рисунку в виде пасти акулы на носу. Они предназначен для ведения разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня. Разработчики снабдили Shark специальным программным обеспечением для отслеживания объектов и возвращения в случае потери сигнала под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Характеристики дрона Shark:

Размах крыльев: 3,4 м

Дальность действия связи: 60 км

Продолжительность полета: более 4 ч

Максимальная скорость полета: 150 км/ч

Время развертывания: 15 мин.

В январе россияне заявили, будто сбили украинский дрон Shark в Ростовской области. Тогда российские СМИ опубликовали снимок беспилотника с характерными особенностями, лежащий посреди поля. Они отметили, что БПЛА оказался примерно в 190 км от линии фронта, хотя его заявленная дальность работы составляет 60 км.

В конце апреля Ukrspecsystems представила новую модель дрона — MiniShark. БПЛА сделали меньше и легче предшественника, чтобы военные могли его с рук без помощи катапульты.