Український дрон Shark вистежував позиції ЗС РФ під Бєлгородом, — росЗМІ

Росіяни побоюються, що БПЛА допоміг українським військовим розвідати велику територію в тилу Росії завдяки гарній камері.

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У Бєлгородській області Росії нібито збили український розвідувальний безпілотник Shark. Про це вранці 4 травня написало російське медіа Mash.

За інформацією ЗМІ, безпілотник перетнув російсько-український кордон і пролетів ще 5,5 км над територією Росії, після чого був збитий силами ППО РФ і впав у поле неподалік від Бєлгорода. Росіяни вивчили дрон і визначили його як Shark виробництва компанії Ukrspecsystems.

Наголошується, що на безпілотнику не знайшли вибухівку, натомість виявили камеру з 30-кратним збільшенням. У Росії побоюються: за допомогою такого БПЛА українські війська могли засікти російські позиції на кілька кілометрів углиб країни.

Підрозділи ЗСУ дійсно вже використовують вітчизняні дрони Shark, які можна впізнати за характерною формою та малюнком у вигляді пащі акули на носі. Вони призначені для ведення розвідки, спостереження та коригування артилерійського вогню. Розробники забезпечили Shark спеціальним програмним забезпеченням для відстеження об'єктів і повернення в разі втрати сигналу під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Характеристики дрона Shark:

розмах крил: 3,4 м;

дальність дії зв'язку: 60 км;

тривалість польоту: понад 4 год;

максимальна швидкість польоту: 150 км/год;

час розгортання: 15 хв.

У січні росіяни заявили, ніби збили український дрон Shark у Ростовській області. Тоді російські ЗМІ опублікували знімок безпілотника з характерними рисами, що лежить посеред поля. Вони зазначили, що БПЛА виявився приблизно за 190 км від лінії фронту, хоча його заявлена дальність роботи становить 60 км.

Наприкінці квітня Ukrspecsystems представила нову модель дрона — MiniShark. БПЛА зробили меншим і легшим за попередника, щоб військові могли запускати його з рук без допомоги катапульти.