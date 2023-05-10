Дрони атакували полігон під Воронежем, поранені 14 військових, — росЗМІ

Як визнають росіяни, два літальні апарати обійшли систему ППО, а ще один вдалося збити.

Related video

У ніч на 10 травня два безпілотники завдали удару по військовому полігону у Воронезькій області. Про це повідомило російське медіа Baza.

За даними ЗМІ, два дрони були озброєні вибуховими пристроями, які спрацювали під час падіння літальних апаратів. Внаслідок вибуху поранено 14 військовослужбовців ЗС РФ, попередньо, ніхто з них не загинув.

Ще один невідомий літальний об'єкт система ППО Росії нібито збила неподалік військового аеродрому у Воронезькій області вранці 9 травня. Згідно з джерелами Baza, він летів на висоті близько 500 метрів і впав за 6 км від авіабази.

Російське медіа Shot називає невідомий об'єкт "ракетою" і додає, що внаслідок падіння ніхто не постраждав. Надвечір того ж дня співробітники спецслужб виявили уламки неподалік місцевого цвинтаря "Никольское", їх відправили на експертизу.

5 травня писали, що невідомий дрон намагався атакувати літак в аеропорту Шереметьєво. За даними джерел, росіяни помітили безпілотник, який летів у бік Airbus A320, який заходив на посадку, але за кілька метрів від нього змінив курс і втік у лісосмузі.

4 травня росіяни заявили про захоплення українського дрона Shark у Білгородській області. Передбачається, що розвідувальний БПЛА міг шукати позиції російської армії за кілька кілометрів від кордону.

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували Кремль у Москві. На опублікованих роликах можна побачити, як дрони по черзі врізалися у флагшток і вибухнули.