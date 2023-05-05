Цілився в борт літака: російський аеропорт Шереметьєво атакував БПЛА, – росЗМІ

Один із пасажирів рейсу "Самара — Москва" помітив дрон, що рухається у бік літака. У службі безпеки аеропорту розпочали за цим інцидентом перевірку.

Related video

У Російській Федерації невідомий безпілотний літальний апарат намагався здійснити атаку на літак Airbus A320 авіакомпанії "Аерофлот". Про це повідомив російський Telegram-канал Mash 5 травня.

У публікації зазначається, що інцидент стався під час посадки повітряного судна в аеропорту Шереметьєво.

За словами журналістів, один із пасажирів рейсу "Самара — Москва" помітив дрон, що рухається у бік літака. За його словами, безпілотнику вдалося наблизитись на кілька десятків метрів.

Очевидець стверджує, що БПЛА цілився в борт, однак у якийсь момент змінив вектор руху та полетів в бік найближчої лісосмуги.

Цією інформацією пасажир поділився зі співробітниками служби безпеки аеропорту. У відомстві розпочали перевірку.

Пізніше російський пропагандист Володимир Соловйов повідомив, що "Аерофлот" не підтвердив інформацію про зближення БПЛА з літаком.

"Можливо, пасажиру привиділося", — заявили в компанії.

Раніше, 28 квітня, в аеропорту Шереметьєво стався схожий інцидент з літаком Boeing 737-800 "Перемога", який прямував із Нижньокамська до Москви. Під час заходу на посадку члени екіпажу рейсу побачили невідомий БПЛА розміром приблизно 10х20 сантиметрів.

Нагадаємо, що 3 травня у Москві та десятках регіонів Росії ввели заборону на використання безпілотних літальних апаратів. Виняток становлять дрони, які використовуються за рішенням влади.

Цей захід було введено після того, як у ніч на 3 травня будинок Кремля зазнав атаки двох дронів. Москва звинуватила Україну, заявивши, що це був замах на російського президента.

Ще ми писали, що 4 травня невідомий БПЛА приземлився на підльоті до Двірцевої площі в Санкт-Петербурзі під час репетиції військового параду до 9 травня. За словами очевидців, безпілотник пролетів на невеликій висоті перед самим проходом військ.