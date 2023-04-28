Невідомий дрон завадив літаку сісти в аеропорту "Шереметьєво", — росЗМІ

За словами російських журналістів, це не перший подібний випадок. Екіпажі літаків останніми днями все частіше помічають БПЛА, які кружляють над аеропортами Москви.

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Невідомий БПЛА завадив літаку сісти у російському аеропорту "Шереметьєво". Інцидент стався 28 квітня приблизно о 15:00 за місцевим часом, пише SHOT.

Канал пише, що екіпаж Boeing 737-800 "Перемоги", який летів із Нижньокамська до Москви, при заходженні на посадку зліва від літака помітив невідомий дрон розміром приблизно 10х20 сантиметрів.

Повідомляється, що апарат знаходився дуже близько до літака, проте пілоти змогли його посадити без пригод.

Крім того, як раніше повідомляв Telegram-канал, це не поодинокий випадок. Так, 27 квітня пілот літака авіакомпанії NordStar повідомив, що поряд із ним на підльоті до аеропорту "Домодєдово" пролетів невідомий безпілотник.

Крім того, як пише канал, 25 квітня літак, який йшов на посадку в "Домодєдово", також натрапив на невідомий БПЛА. Екіпаж помітив білий безпілотник, який летів нижче за судно. Пілоти вирішили здійснити посадку, як і планувалося.

Поки що, як повідомляється, невідомо, хто саме запустив БПЛА.

Нагадаємо, що російські журналісти 26 квітня повідомили, що в РФ панікують через падіння дронів у Підмосков'ї. Масові польоти БПЛА в Московській області показали наявність "дір" у російській системі ППО, кажуть експерти. Найближчим часом варто чекати ще більше запусків у бік Москви.

Так нагадаємо, що офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров пояснив, чого українським безпілотникам не вистачає для завдання ударів по Москві. На його думку, апарати вже можуть долетіти до столиці РФ, проте виробникам ще потрібно забезпечити надійний зв'язок та керування на великій відстані.