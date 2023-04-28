Неизвестный дрон помешал самолету сесть в аэропорту "Шереметьево", — росСМИ

По словам российских журналистов, это не первый подобный случай. Экипажи самолетов в последние дни все чаще замечают БПЛА, которые кружат над аэропортами Москвы.

Related video

Неизвестный БПЛА помешал самолету сесть в российском аэропорту "Шереметьево". Инцидент произошел 28 апреля примерно в 15:00 по местному времени, пишет SHOT.

Канал пишет, что экипаж Boeing 737-800 "Победы", который летел из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолета заметил неизвестный дрон размером приблизительно в 10х20 сантиметров.

Сообщается, что аппарат находился очень близко к самолету, однако пилоты смогли посадить его без происшествий.

Кроме того, как ранее сообщал Telegram-канал, это не единичный случай. Так, 27 апреля пилот самолета авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете к аэропорту "Домодедово" пролетел неизвестный беспилотник.

Кроме того, как пишет канал, 25 апреля самолет, который шел на посадку в "Домодедово", также наткнулся на неизвестный БПЛА. Экипаж заметил белый беспилотник, который летел ниже судна. Пилоты приняли решение совершить посадку, как и планировалось.

Пока, как сообщается, неизвестно, кто именно запустил БПЛА.

Напомним, что российские журналисты 26 апреля сообщили, что в РФ паникуют из-за падения дронов в Подмосковье. Массовые полеты БПЛА в Московской области показали наличие "дыр" в российской системе ПВО, говорят эксперты. В ближайшее время стоит ожидать еще больше запусков в сторону Москвы.

Так напомним, что офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров объяснил, чего украинским беспилотникам не хватает для нанесения ударов по Москве. По его мнению, аппараты уже могут долететь до столицы РФ, однако производителям еще нужно обеспечить надежную связь и управление на большом расстоянии.