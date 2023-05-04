Заборона не допомогла: на Двірцеву площу в Петербурзі приземлився дрон, – росЗМІ

Інцидент із безпілотником стався під час репетиції військового параду до 9 травня. Як зазначають свідки, БПЛА пролетів на невеликій висоті перед самим проходом військ.

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У четвер, 4 квітня, на Двірцевій площі в Санкт-Петербурзі приземлився невідомий безпілотний літальний апарат. Про це пише російське видання "Фонтанка".

У джерелі йдеться про те, що безпілотник було піднято в повітря в момент, коли на площі йшла репетиція військового параду до 9 травня. БПЛА, ймовірно, заглушили спеціальними засобами.

Як зазначає кореспондент видання, квадрокоптер було помічено у небі приблизно о 16:30. Дрон піднявся на кілька метрів угору, а потім упав у кутку Двірцевої площі, неподалік Олександрівського саду.

За словами очевидця, БПЛА підібрав невідомий чоловій в капюшоні, якого незабаром затримали співробітники поліції. Свідки інциденту також зазначили, що безпілотник пролетів на невеликій висоті перед проходом військ.

Журналісти пишуть, що БПЛА могли запустити самі військові, щоб перевірити реакцію відповідних служб.

У Петербурзі заборонили запускати БПЛА

У середу, 3 травня, стало відомо, що влада Санкт-Петербурга ввела заборону на запуск безпілотників і коптерів у межах міста до 15 травня. Обмеження також стосується польотів у радіусі 150 кілометрів довкола населеного пункту.

У філії "Аеронавігації Північного Заходу" сказали представникам ЗМІ, що "повітряний простір закрили з метою безпеки".

Аналогічна заборона 3 травня була введена в Москві, а також приблизно в 40 російських регіонах після новини про те, що Україна нібито спробувала за допомогою двох безпілотників завдати удару по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що 4 травня оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" прямував на репетицію параду та врізався у дорожню огорожу на кільцевій автомобільній дорозі Санкт-Петербурга.

Ще ми писали про те, що 26 квітня у південному передмісті Санкт-Петербурга було чути гучний вибух. Недалеко від імовірного місця події розташований військовий аеродром "Пушкін".