Надежда на контрнаступление: Мариуполь летом может остаться без источников пресной воды

По словам экс-главы Донецкой ОГА, оккупанты в Мариуполе берут воду из двух небольших водохранилищ, но шансы на то, что месторождения воды высохнут к июню-июлю очень велики.

Летом 2023 года Мариуполь может остаться без пресной воды. Такое мнение, комментируя ситуацию с водоснабжением области, выразил экс-председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский 10 мая в эфире телеканала "Киев", передает УНИАН.

"Если посмотреть на водоснабжение Донецкой области, то область снабжается из нескольких источников, прежде всего, из Северского Донца. Первый подъем находится в Николаевке под Славянском, потом идет на Покровск, Константиновку, заходит через Часов Яр в Бахмут, потом идет на Горловку, снабжает часть Донецка, после этого идет на Волноваху и Мариуполь", — заявил Жебривский.

По словам бывшего председателя Донецкой ОГА, данный источник воды является ключевым.

"Мы не перекрывали воду на ТОТ потому, что таким образом мы отрезали бы город Мариуполь. И сейчас эти поставки в Мариуполь воды являются проблематичными. Не только потому, что уничтожена вся коммунальная инфраструктура, но и слабо идет вода по каналу Северский Донец", — отметил он.

Жебривский отметил, что данная проблема будет нарастать катастрофически с каждым месяцем, поэтому украинцев в оккупации будут ждать тяжелые времена.

"На сегодняшний день это огромная проблема. Оккупанты берут воду из двух небольших водохранилищ, но, думаю, где-то июнь-июль они их высушат. И откуда они смогут брать воду, сказать очень трудно", — подчеркнул он.

Также, по словам Жебривского летом на Приазовье чаще всего стоит сильная жара, что означает, что нужды на употребление воды в пищу, как и для полива растений будут расти.

Он выразил большую надежду на то, что Украина проведет удачное контрнаступление, освободит захваченные оккупантами территории и сможет восстановить подачу пресной воды в Донецкой области.

Напомним, 8 мая стало известно, что в Мариуполе, который сейчас находится под контролем ВС РФ, оккупационная администрация объявила мобилизацию.

Также в этот день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты готовятся к сражению за оккупированный Мариуполь Донецкой области в случае наступательных действий Украины.