Разносят повестки и отправляют на медкомиссию: в Мариуполе началась мобилизация в ВС РФ (фото)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, сейчас повестки в военкомат получают мужчины-бюджетники, которые оформили себе российские документы.

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В Мариуполе, который сейчас находится под контролем ВС РФ, оккупационная администрация объявила мобилизацию. По словам советника мэра города Петра Андрющенка, который написал об этом 8 мая в своем телеграм-канале, первую партию мужчин уже отправили на медосмотр.

"Военкомат уже отправил первую партию мужчин-бюджетников на прохождение военной комиссии в рамках мобилизации", — написал Андрющенко.

Мариупольцы проходят медицинскую комиссию в Больнице интенсивной терапии.

Также советник мэра Мариуполя опубликовал в своем телеграм-канале документ — направление на медицинскую комиссию. Оно выдано так называемым Военным комиссариатом города Мариуполя и Мариупольского района, который подчиняется Министерству обороны РФ.

Направление подписано так называемым военным комиссаром Мариуполя О. Яструбом в среду, 3 мая. Как можно увидеть в документе, мужчина, который получил его, направляется на медкомиссию с диагнозом "близорукость".

Мариупольцам, которые получили российские паспорта, начали разносить повестки в военкомат Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, 7 мая стало известно, кому из украинцев не вручат повестку в военкомат. По словам адвоката, мужчинам, которым исполнилось 27лет, можно не ожидать повестки в военный комиссариат.

Несколько ранее, 23 февраля советник главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что жителей Мариуполя путем шантажа просят отказаться от украинского паспорта. В городе, по словам чиновника, невозможно устроиться на работу без паспорта страны-агрессора. Россияне угрожают жителям оставить их без выплат и пенсий, если они не откажутся от украинского гражданства.