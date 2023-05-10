"Ожидайте повесток": Путин подписал указ о призыве новой категории россиян

По данным росСМИ, россиян, находящихся в запасе, будут призывать на военные сборы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан Российской Федерации, находящихся в запасе. Эта категория включает в себя мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин от 18 до 55 лет, которые ранее служили в вооруженных силах страны или проходили военную подготовку. Об этом сообщают росСМИ.

"Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в тексте соответствующего документа.

В соответствии с новым указом, подписанным Владимиром Путиным, россиян, находящихся в запасе, будут призывать на военные сборы. Для обеспечения проведения сборов правительство и региональные власти должны предоставить необходимые меры.

Российские запасники призываются на военные сборы ежегодно с целью совершенствования их боевой подготовки. В соответствии с планом, правительство и региональные власти должны обеспечить проведение мероприятий, связанных со сборами.

В рамках призыва, повестки могут отправляться запасникам каждые три года, и максимальная продолжительность сборов для них не может превышать двух месяцев. Резервист может провести на службе не более 12 месяцев за все время. В среднем, призыв запасников происходит раз в год.

Напомним, что 27 апреля стало известно, что Министерство обороны РФ стремится привлечь еще 415 тысяч контрактных военных за год. Большая часть из них будет служить в резерве, а 150 тысяч пополнят неукомплектованные разделения или сформируют новые.