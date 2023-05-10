"Наша цель - военные объекты": Украина не планировала атаку на Москву 9 мая, — ГУР

По словам представителя ведомства Юсова, военно-политическое руководство страны не раз повторяло о мишенях украинских военных. Но если бы Киев планировал сделать в Москве что-то, то это все бы увидели.

Украина не планировала никаких провокаций в день празднования парада победы в Москве 9 мая. Об этом 10 мая заявил в эфире национального телемарафона "Єдині новини" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель — военные объекты. То, что касается пропагандистских мероприятий нам малоинтересно",— отметил Юсов.

Военный парад 9 мая в Москве

Также напомним, 9 мая 2023 года в Москве был проведен военный парад, посвященный Дню победы, на котором президент России Владимир Путин принимал в качестве гостей президентов Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Президент РФ Владимир Путин традиционно выступил с торжественной речью на Красной площади перед началом парада в честь "дня победы" 9 мая, где в очередной раз обвинил страны Запада в "ненависти, русофобии и агрессивном национализме".

При этом, накануне военного парада на Красной площади, в ночь на 8 мая Россия обстреляла украинские города крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed.