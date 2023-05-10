Россияне получат по две повестки на военные сборы: подробности нового указа Путина

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, далеко не все российские регионы оснащены современной техникой, что вынуждает отказаться глобально от электронного формата.

В Российской Федерации повестки на военные сборы гражданам будут приходить в бумажном виде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщают росСМИ 10 мая.

По его словам, в основном будут использоваться привычные "бумажные" повестки, однако в некоторых регионах, где это позволяют технические возможности, их будут дублировать в электронном формате.

"Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней форме, при этом в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться электронным способом", — говорится в сообщении.

Отдельно он подчеркнул, что врученной будет считаться только физическая повестка, так как система полностью не проработана.

Техника не везде позволяет отправлять населению электронные повестки, поэтому будет использован в основном "традиционный способ", как отметил Андрей Картаполов.

"Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства", — говорится в сообщении.

Путин подписал новый указ о призыве: кто получит повестки

В среду, 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы призывать на военные сборы граждан, которые сейчас находятся в запасе. Речь о мужчинах от 18 до 60 лет и женщинах от 18 до 55 лет, которые в свое время служили или же проходили соответствующую подготовку.

Российских запасников призывают на военные сборы ежегодно для того, чтобы якобы усовершенствовать их боевую подготовку. В соответствии с планом, правительство и региональные власти должны обеспечить проведение мероприятий, связанных со сборами.

Напомним, 9 мая сообщалось, что россияне перезапускают органы принудительной мобилизации в Луганской области. Оккупанты снова начали создавать "военкоматы", поскольку действующие ранее на оккупированных территориях "учреждения" не помогли армии РФ.