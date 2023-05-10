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Россияне получат по две повестки на военные сборы: подробности нового указа Путина

Фото: РИА Новости | Россиянам рассказали, как будут отправлять повестки резервистам

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, далеко не все российские регионы оснащены современной техникой, что вынуждает отказаться глобально от электронного формата.

В Российской Федерации повестки на военные сборы гражданам будут приходить в бумажном виде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщают росСМИ 10 мая.

По его словам, в основном будут использоваться привычные "бумажные" повестки, однако в некоторых регионах, где это позволяют технические возможности, их будут дублировать в электронном формате.

"Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней форме, при этом в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться электронным способом", — говорится в сообщении.

Отдельно он подчеркнул, что врученной будет считаться только физическая повестка, так как система полностью не проработана.

Техника не везде позволяет отправлять населению электронные повестки, поэтому будет использован в основном "традиционный способ", как отметил Андрей Картаполов.

"Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства", — говорится в сообщении.

Путин подписал новый указ о призыве: кто получит повестки

В среду, 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы призывать на военные сборы граждан, которые сейчас находятся в запасе. Речь о мужчинах от 18 до 60 лет и женщинах от 18 до 55 лет, которые в свое время служили или же проходили соответствующую подготовку.

Российских запасников призывают на военные сборы ежегодно для того, чтобы якобы усовершенствовать их боевую подготовку. В соответствии с планом, правительство и региональные власти должны обеспечить проведение мероприятий, связанных со сборами.

Напомним, 9 мая сообщалось, что россияне перезапускают органы принудительной мобилизации в Луганской области. Оккупанты снова начали создавать "военкоматы", поскольку действующие ранее на оккупированных территориях "учреждения" не помогли армии РФ.