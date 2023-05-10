"Враг не выдержал натиска и отступил": Сырский оценил ситуацию на отдельных участках вблизи Бахмута

Украинские защитники смогли провести эффективные контратаки, в результате чего оккупанты на определенных участках отступили на расстояние до 2 км.

На Бахмутском направлении на отдельных участках фронта зафиксирован успех украинских бойцов. Российские войска отступили на дистанцию до 2-х км. Об этом 10 мая в Telegram сообщил Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Он положительно оценил действия украинских защитников. По его словам, контрнаступательные меры ВСУ позволили отбросить врага на расстояние почти в два километра.

"На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", — пояснил он.

Генерал-полковник обратил внимание на несуразность российских окупантов, которые так и не смогли захватить Бахмут до 9 мая. Для реализации этого замысла оккупанты собрали значительное количество сил. Сырский напомнил, что украинские силы обороны надежно удерживают фронт и не дают врагу продвинуться вперед.

"Битва за Бахмут продолжается", – получил он.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины также отметил отдельно и работу 3-й отдельной штурмовой бригады. Подразделение в бою нанесло врагу мощный и эффективный удар, продемонстрировав силу украинской армии.

"Как говорил Карл Фон Клаузевиц: "Война ведется к победе. И точка"", – рассказал Александр Сырский.

Напомним, 10 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, рассказал, что бесславная история ПВК "Вагнер" может закончиться в Бахмуте, поскольку компания потеряла доступ к ресурсу в российских тюрьмах. Он отметил, что за последние сутки в Донецкой области в общей сложности произошло 524 обстрела со стороны российских захватчиков. Также Череватый опроверг фейк о "снарядном голоде" россиян в Бахмуте.

Также 9 мая спикер ВСУ рассказал о применении фосфорных бомб в Бахмуте. По словам Череватого, российские оккупанты уже не впервые нарушили все возможные законы ведения войны, в частности, по применению запрещенных боеприпасов Женевской конвенцией.