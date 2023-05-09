Нарушили все правила войны: спикер ВСУ рассказал о применении фосфорных бомб в Бахмуте

Применение запрещенных боеприпасов, отметил Сергей Череватый, оккупантам не помогло — украинские защитники продолжают удерживать позиции в Бахмуте.

Related video

Российские оккупанты нарушили все возможные законы ведения войны, и в частности относительно применения запрещенных боеприпасов. Как заявил 9 мая в эфире телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый российские войска нанесли удар по укреплениям ВСУ в Бахмуте фосфорными бомбами.

"Враг в течение этой войны нарушил все мыслимые и немыслимые правила войны, в том числе и в применении оружия — от мин противопехотных до фосфорных боеприпасов", — сказал Череватый, подтвердив информацию по Бахмуту.

В то же время несмотря на удары противника фосфорными снарядами, украинские защитники продолжают удерживать позиции в осажденном городе и, по сути, российские войска не получили никакого преимущества от атаки.

"Это еще раз подчеркнуло мужество и стойкость наших воинов, которые вопреки всему выстояли. Это не изменило стратегически позиций наших сил, мы стоим", — подчеркнул спикер ВСУ.

Также Череватый подтвердил, что ЧВК "Вагнер" ведет боевые действия исключительно в районе Бахмута, поскольку на других направлениях, в частности севернее этого населенного пункта, находятся регулярные войска ВС РФ.

"Они действуют более осторожно, с учетом стандартной тактики ведения войны. Насколько профессионально — это уже другой вопрос, но более-менее так, как прописано в доктринальных документах", — отметил Череватый.

Напомним, в Министерстве обороны Украины подтвердили применение противником фосфорных боеприпасов в Бахмуте. В официальном твиттере ведомства от 6 мая сказано, что российские силы обстреливают неоккупированные части Бахмута зажигательными боеприпасами.

Западные журналисты 15 марта зафиксировали в районе города Часов Яр применение фосфорных боеприпасов, которые летели с позиций российской армии. По утверждениям сотрудников информагентства AFP, два снаряда были выпущены с интервалом в пять минут по незаселенной местности возле города.