"Им наплевать на своих": солдаты ВСУ рассказали, как воюют с "вагнеровцами" в Бахмуте

По словам украинских военных, наемники ЧВК "Вагнер" хорошо воюют, однако совсем не берегут своих людей. Некоторые солдаты предполагают, что россияне идет в атаку под воздействием наркотиков.

В Бахмуте с наемниками ЧВК "Вагнер" воюет 77-я бригада ВСУ. Битва за город стала самой продолжительной с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет издание BBC.

На последней линии обороны на западе Бахмута, как пишут журналисты, находится укрытие, из которого командование курирует огонь артиллерии в поддержку пехоты 77-й бригады ВСУ. Артиллеристы при помощи бесплиотника наблюдают за происходящем при помощи беспилотников, которые летают высоко над городом.

Издание пишет, что даже если РФ сможет полностью захватить город, то ей достанутся лишь руины, так как дома в нем практически полностью разрушены.

"По оценкам западных официальных лиц, от 20 000 до 30 000 российских военнослужащих были убиты или ранены здесь, в то время как украинские военные также заплатили высокую цену, и это еще не конец", — сказано в материале.

Как сообщается, после еще одного артиллерийского удара, в зоне поражения возникает черный дым. Затем из-под обломков выбираются двое мужчин. Один из них, похоже, ранен.

Как рассказал один из украинских солдат по имени Мирослав, это "вагнеровцы".

"Они неплохо сражаются, но им наплевать на своих", — говорит он.

По его словам, у наемников ЧВК "Вагнер" нет сильной артиллерийской поддержки, поэтому они просто бегут вперед в надежде, что им повезет сильнее, чем в прошлый раз. Другой украинский военный Николай предположил, что "вагнеровцы" бегут в атаку под наркотиками.

По словам Николая, оборона Бахмута очень дорого стоит Украине. Многие солдаты погибли или были ранены, тяжело сражаться на плотно забитых улицах.

Издание пишет, что к югу от Бахмута фланги обороняет 280я бригада ВСУ. Они отбивают атаки десантников ВДВ РФ. 29-летний украинских солдат Евгений рассказал журналистам, что многие деревья в местном лесу были уничтожены обстрелами.

По словам журналистов, многие ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется на юге Украины. Россия уже распорядилась о частичной эвакуации жителей возле Запорожской АЭС. Однако журналисты заметили конвои военной западной техники, которые ехали на восток.

Ранее сообщалось, что Сырский оценил ситуацию на отдельных участках вблизи Бахмута. Украинские защитники смогли провести эффективные контратаки, в результате чего оккупанты на определенных участках отступили на расстояние до 2 км.

Кроме того, напомним, что отряд ударных БпАК "ВІЙ" подтвердил атаку на полигон под Воронежем. По информации ведомства, в такой способ они хотели "поздравить" российских оккупантов с 9 мая. В результате погибло минимум 14 солдат противника.