Германия одобрила заказ на боевые машины Puma на сумму 1,5 миллиарда евро, — СМИ

По словам политика Маркуса Фабера, как только новые боевые машины поступят на вооружение армии ФРГ, немецкая армия сможет поставить Украине более старые модели.

Правительство Германии одобрило покупку 50 боевых машин пехоты Puma на сумму 1,5 миллиарда евро. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что министр обороны Германии Борис Писториус поднял вопрос о возможности получения еще одного заказа в конце этого года. Министр подтвердил, что бюджетный комитет нижней палаты парламента дал зеленый свет закупкам на встрече, на которой он присутствовал лично.

"Заказ теперь будет размещен очень быстро — и тогда мы продолжим и надеемся, что сможем сделать второй заказ в течение этого года", — сказал он.

По его словам, БМП Puma – это "квантовый скачок" с точки зрения модернизации армии ФРГ, так как они хорошо защищают пехоту, очень эффективны и отличаются высокой мобильностью.

Издание пишет, что этот заказ является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил Германии, которая была спровоцирована началом российского вторжения в Украину. После нападения кремлевских сил в 2022-м году канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро, чтобы попытаться обратить вспять многолетнее недофинансирование вооруженных сил ФРГ.

По словам Маркуса Фабера, представителя "Свободных демократов", ожидается, что первая партия бронемашин пехоты Puma, которые производятся совместно Rheinmetall AG и Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, будет поставлена ​​в следующем году.

Фабер предположил, что как только новые боевые машины поступят на вооружение армии ФРГ, немецкая армия сможет поставить Украине более старые модели, такие как Marder от Rheinmetall, чтобы помочь ей защититься от вторжения России.

Что такое БМП Puma

Представляет собой авиатранспортабельную боевую машину пехоты с дистанционно управляемой необитаемой вооруженной башней и компактным боевым отделением. Экипаж БМП включает девять человек. Корпус цельносварной из стальных бронелистов, дополнительно усилен навесной пассивной броней. Управление основным вооружением БМП осуществляется с помощью датчиков и исполнительных приводов.

Напомним, что, как писали журналисты, Украина получит от Дании и Германии 80 танков Leopard 1. Техника, как обещают в Министерстве обороны Дании, будет готова к использованию танковыми бригадами ВСУ уже в июне.

Кроме того, сообщалось, что в Германии готовят украинские Силы спецопераций к контрнаступлению. Как утверждают в издании Bild, бойцов ССО учат штурмовать российские укрепления, вести разведку, а также действовать в тылу врага.