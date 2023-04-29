В Германии готовят украинские Силы спецопераций к контрнаступлению, – Bild

Как утверждают в издании, бойцов ССО учат штурмовать российские укрепления, вести разведку, а также действовать в тылу врага.

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На немецких полигонах обучают украинские Силы специальных операций в рамках подготовки к предстоящему наступлению ВСУ. Об этом 29 апреля сообщили в таблоиде Bild.

В издании утверждают, что перед предыдущими наступлениями украинские спецназовцы также проходили обучение в Германии, что позволило нанести российским оккупантам огромные потери. По данным журналистов, бойцы Сил спецопераций проходят обучение на "добром десятке объектов Бундесвера". Их обучают ведению локальных боев и боев в городской застройке, которые являются одними из самых тяжелых видов боестолкновений. Столкновения происходят на очень коротких дистанциях, сразу на нескольких уровнях, кроме этого, есть большая угроза мин.

Один из бойцов рассказал, что когда он был в Бахмуте, то позиция оккупантов была фактически через стену в одном доме. Также военные получают навыки штурмовать российские укрепления, которые ВС РФ построили по многим направлениям на фронте. Важная часть сделки станут беспилотниками, которые позволят проанализировать самое слабое место у оккупантов.

Украинские операторы ССО получат навыки выживания в тылу врага. В целом авторы утверждают, что Германия готовит четырехзначное количество украинских бойцов ССО.

В настоящее время основной проблемой для контрнаступления ВСУ в Бундесвере называют количество российских солдат, которые не способны на большие наступательные действия, но способны вести оборону.

Напомним, 28 апреля в Силах спецопераций заявили, что топ-менеджеры компаний в Крыму получили указание готовиться к эвакуации.

25 апреля Силы спецопераций уничтожили танк и БМП кафиров прямо на глазах врага.