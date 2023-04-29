У Німеччині готують українські Сили спецоперацій до контрнаступу, – Bild

Як стверджують у виданні, бійців ССО навчають штурмувати російські укріплення, вести розвідку, а також діяти в тилу ворога.

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На німецьких полігонах навчають українські Сили спеціальних операцій в межах підготовки до майбутнього наступу ЗСУ. Про це 29 квітня повідомили в таблоїді Bild.

У виданні стверджують, що перед попередніми наступами українські спецпризначенці також проходили навчання в Німеччині, що дало змогу нанести російським окупантам величезних втрат. За даними журналістів, бійці Сил спецоперацій проходять навчання на "доброму десятку обʼєктів Бундесверу". Їх навчають веденням локальних боїв та боїв у міській забудові, що є одним з найважчих видів боєзіткнень. Зіткнення відбуваються на дуже коротких дистанціях. на кількох рівнях, окрім цього є велика загроза мінування.

Один з бійців розказав, що коли він був у Бахмуті, то позиція окупантів була в фактично через стіну в одному будинку. Також військові отримують навички штурмувати російські укріплення, які ЗС РФ побудували на багатьох напрямках на фронті. Важлива частина операції стануть безпілотники, які дозволять проаналізувати найслабше місце в окупантів.

Українські оператори ССО отримають навички виживання в тилу ворога. Загалом автори стверджують, що Німеччина готує чотиризначну кількість українських військових.

Нині основною проблемою для контрнаступу ЗСУ у Бундесвері називають кількість російських солдатів, які не здатні на великі наступальні дії, однак які здатні вести оборону.

Нагадуємо, 28 квітня у Силах спецоперацій заявили, що топменеджери компаній у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації.

25 квітня Сили спецоперацій знищили танк та БМП окупантів прямо на очах ворога.