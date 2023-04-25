Прямо на очах ворога: Сили спецоперацій знищили танк та БМП окупантів (відео)

Ворожа техніка знаходилася у "сірій зоні" — за 150 метрів від українських позицій. Бійцям ССО для її ліквідації довелося подолати мінно-вибухові загородження противника.

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У ніч із 24 на 25 квітня бійці Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України знищили БМП та танк російських окупантів у "сірій зоні" Донецької області. Про це повідомляє сьогодні пресслужба ССО у Facebook.

Українські захисники розповіли, що ворожа техніка знаходилася між позиціями воїнів Сил оборони та росіян — за 150 метрів від ворога.

"Ця ділянка була добре розміщена для спостерігачів противника. Незважаючи на це, бойова група ССО України взяла напрямок у сіру зону з наказом про знищення російської техніки", — зазначають у ССО.

Пресслужба передає, що для виконання завдання солдатам ЗСУ необхідно було подолати мінно-вибухові загородження супротивника.

"Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад, а російські танки Т-72 та БМП були підірвані прямо на очах противника", — поділились бійці.

Також у заяві зазначено, що під час огляду території противника захисники України виявили документи, зброю та радіостанції, які зрештою забрали українські оператори.

Нагадаємо, 24 квітня бійці 45 ОАБр знищили російський танк разом з екіпажем на Бахмутському напрямку, тоді як російські військові не змогли евакуювати свого пораненого бійця.

Також 21 квітня українські захисники із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ влучним потраплянням із протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили російський танк Т-90.