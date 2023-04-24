Подобається, як горить: бійці 45-ї артбригади знищили російський танк з екіпажем (відео)

Декілька точних влучень, за інформацією бійців 45-ї артбригади, залишили ворожу техніку без шансів, тоді як російські військові не змогли евакуювати свого пораненого бійця.

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Вчора бійці 45 ОАБр знищили російський танк разом з екіпажем на Бахмутському напрямку. Про це військові повідомили 23 квітня в опублікованому на YouTube каналі відео.

Бійці бригади наголосили, що їм особливо подобається спостерігати, як горить знищена техніка.

"45 ОАБр. Мінус танк. Бахмутський напрямок! Нам теж подобається, як воно горить" — зазначають у повідомленні українські артилеристи.

На записі видно, як українські захисники зняли кілька прямих прицільних попадань у ворожу техніку, після яких російський танк спалахнув. Також на відео видно спробу російських окупантів евакуювати з зони артилерійського обстрілу свого пораненого військового.

Українські захисники зняли кілька прямих прицільних попадань у ворожу техніку, після яких російський танк спалахнув.

Нагадаємо, у неділю, 23 квітня, у заяві Генштабу України повідомили, що українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 і чотири безпілотники окупантів: два розвідувальні та два дрони-камікадзе.

13 квітня стало відомо, що українські Сили оборони знищили ракетою, випущеною з РСЗВ M142 HIMARS, російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

20 квітня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що за період з початку осені до кінця зими цього року українська ППО знищила 1,5 тисячі повітряних цілей ворога.