Нравится, как горит: бойцы 45-й артбригады уничтожили российский танк с экипажем (видео)

Несколько точных попаданий, по информации бойцов 45-й артбригады, оставили вражескую технику без шансов, в то время как российские военные не смогли эвакуировать своего раненого бойца.

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Вчера бойцы 45 ОАБр уничтожили российский танк вместе с экипажем на Бахмутском направлении. Об этом бойцы сообщили в опубликованном на Youtube канале 23 апреля видео.

Бойцы бригады отметили, что им особенно нравится наблюдать, как горит уничтоженная техника.

"45 ОАБр. Минус танк. Бахмутское направление! Нам тоже нравится, как оно горит" — отмечают в сообщении украинские артиллеристы.

На записи видно, как украинские защитники сняли несколько прямых прицельных попаданий во вражескую технику, после которых российский танк загорелся. Также на видео видна попытка российских оккупантов эвакуировать из зоны артиллерийского обстрела своего раненого военного.

Украинские защитники сняли несколько прямых прицельных попаданий во вражескую технику, после которых российский танк загорелся

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, в сводке Генштаба Украины сообщили, что украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов: два разведывательных и два дрона-камикадзе.

13 апреля стало известно, что украинские Силы обороны уничтожили ракетой, выпущенной из РСЗО M142 HIMARS, российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

20 апреля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что за период с осени осени и до зимы этого года украинская ПВО уничтожила 1,5 тысячи воздушных целей врага.