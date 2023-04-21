Знищили разом з екіпажем: десантники ЗСУ із ПТРК Javelin підбили російський Т-90 (відео)

Як розповіли військові, танк разом із мінним тралом вдалося "відмінусувати" завдяки злагодженій роботі повітряної розвідки та протитанкових розрахунків.

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Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ влучним точним влучанням з протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили російський танк Т-90. Про це у п'ятницю, 21 квітня, повідомили на Facebook-сторінці 79-й ОДШБр.

Як розповіли українські захисники, спершу ворожий танк із мінним тралом виявила аеророзвідка миколаївських десантників.

"У бойову готовність оперативно навели протитанкові розрахунки. Влучним пуском з ПТРК Javelin танк російських окупантів Т-90 було знищено разом з екіпажем", — йдеться в повідомленні 79-й ОДШБр.

Нагадаємо, 21 квітня українські захисники показали знищення російської техніки. Повідомлялося, що на ворожий Т-90 "полювали" оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Раніше, 18 квітня, колишній навідник американського танка M1A1 Abrams розкритикував російський танк Т-90А, який нещодавно доставили до США. Американця найбільше шокувало те, що російський екіпаж не стежив за своєю технікою.