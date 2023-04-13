У США помітили трофейний танк Т-90А, захоплений в окупантів під Купʼянськом (фото)

У соцмережах стверджують, що Т-90А став трофеєм в селі Курилівка 25 вересня. Захопили ворожий танк бійці 92-ї бригади.

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У Сполучених Штатах помітили російський танк Т-90А зразка 2004 року, який став трофеєм ЗСУ під час контрнаступу в Харківській області. Про це стало відомо на форумі Reddit.

Автор треду опублікував фотографію російського танку Т-90А, який має українські розпізнавальні знаки. Танк сфотографували на платформі для транспортування техніки.

В коментарях стало відомо, що світлини зробили в штаті Луїзіана в США. Т-90А зразка 2004 року.

Також на інформаційному порталі "Тиск" стверджують, що російський танк належав 27-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Постійний пункт дислокації знаходиться в селище Мосрентген в Новомосковському окрузі Москви. Нині вони залучені до війни проти України.

Т-90А став трофеєм 92-ї механізованої бригади 25 вересня 2022 року. Машину захопили в селі Курилівка, що в Купʼянському районі. Наразі невідомо, для чого і як російський танк опинився в США. Ймовірно, його продемонструють на виставці знищенної та захопленої техніки ЗС РФ.

Російський танк Т-90А — це глибока модернізація Т-72Б. В ході робіт на танк поставили двигун на 1000 кінських сил, а також покращили зварну башту замість литої. Також в нього встановили гармату 2А46М-5.

Нагадаємо, в жовтні 2021 році "Укрспецекспорт" відвантажив в США танк "Оплот".

16 березня в ЗСУ відзвітували про аналіз трофейного російського тану Т-90М "Прорив".