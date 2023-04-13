В США заметили трофейный танк Т-90А, захваченный у оккупантов под Купянском (фото)

В соцсетях утверждают, что Т-90А стал трофеем в селе Куриловка 25 сентября. Захватили вражеский танк бойцы 92-й бригады.

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В Соединенных Штатах был замечен российский танк Т-90А образца 2004 года, ставший трофеем ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области. Об этом стало известно на форуме Reddit.

Автор треда опубликовал фотографию российского танка Т-90А, имеющего украинские опознавательные знаки. Танк сфотографировали на платформе для транспортировки техники.

В комментариях стало известно, что фотографии сделали в штате Луизиана в США. Т-90А образца 2004 года.

Также на информационном портале "Тиск" утверждают, что российский танк принадлежал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ. Постоянный пункт дислокации находится в поселке Мосрентген в Новомосковском округе Москвы. Сейчас они участвуют в войне против Украины.

Т-90А стал трофеем 92-й механизированной бригады 25 сентября 2022 года. Машину захватили в селе Куриловка в Купянском районе. Пока неизвестно, для чего и как российский танк оказался в США. Вероятно, его продемонстрируют на выставке уничтоженной и восторженной техники ВС РФ.

Российский танк Т-90А – это глубокая модернизация Т-72Б. В ходе работ на танк поставили двигатель на 1000 лошадиных сил, а также улучшили сварную башню вместо литой. Также у него установили пушку 2А46М-5.

Напомним, в октябре 2021 года " Укрспецэкспорт" отгрузил в США танк "Оплот".

16 марта в ВСУ отчитались об анализе трофейного российского тана Т-90М "Прорыв".