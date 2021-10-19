Уже на пути к заказчику. "Укрспецэкспорт" отгрузил украинский "Оплот" в США (фото)
Основной боевой танк долгое время не передавался заказчику в Штатах. За время пребывания в Украине танк побывал на параде на День независимости и на выставке вооружения.
Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", отправила танк "Оплот" заказчику в США. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
Танк отправили в Соединенные штаты в рамках контракта, который был подписан еще в 2018 году. Сообщается, что танк был изготовлен в современной комплектации и полностью готовым к эксплуатации.Важно
Вместе с этим по информации Defense Express, украинский танк был построен за 7 млн долларов, что значительно дороже, чем "Оплот" для Таиланда. Приблизительная стоимость "Оплот-Т" была 4,9 млн долларов за единицу, а стоимость выставочного образца была в районе 3 млн долларов.
По информации издания отгрузка танка произошла еще 10 октября. А с момента изготовления "Оплот" для США успел принять участие в параде на День независимости и на выставке вооружения "Зброя та безпека-2021".
Сообщалось, что причина задержки поставки танка заключалась в том, что одна из компаний не давала разрешения на реэкспорт своих технологий в США. Вероятно, это была камера командира ПНК-6, которую производит французская компания Thales.
БМ "Оплот" — основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Является глубокой модернизацией танка Т-84. В качестве динамической защиты используется "Дуплет", а активной защитой —"Варта" (комплекс защиты от высокоточных боеприпасов с лазерной системой управления).
Напомним, для парада на День независимости на заводе имени Малышева собрали образец танка "Оплот".
Ранее сообщалось, что украинским "Оплотом" заинтересовались в Пакистане и в Египте.