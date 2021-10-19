Уже на шляху до замовника. "Укрспецекспорт" відвантажив український "Оплот" у США (фото)

Основний бойовий танк довгий час не передавався замовнику в Штатах. За час перебування в Україні танк побував на параді на День незалежності та на виставці озброєння.

Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", відправила танк "Оплот" замовнику в США. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

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Танк відправили до Сполучених штатів у межах контракту, який був підписаний ще у 2018 році. Повідомляється, що танк був виготовлений у сучасній комплектації та повністю готовим до експлуатації.

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Разом із цим за інформацією Defense Express, український танк був побудований за 7 млн доларів, що значно дорожче, ніж "Оплот" для Таїланду. Приблизна вартість "Оплот-Т" була 4,9 млн доларів за одиницю, а вартість виставкового зразка була в районі 3 млн доларів.

Фото: Defense Express

За інформацією видання, відвантаження танка сталося ще 10 жовтня. А з моменту виготовлення "Оплот" для США встиг узяти участь у параді на День незалежності та на виставці озброєння "Зброя та безпека-2021".

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Повідомлялося, що причина затримки поставки танка полягала в тому, що одна з компаній не давала дозволу на реекспорт своїх технологій у США. Імовірно, це була камера командира ПНК-6, яку виробляє французька компанія Thales.

БМ "Оплот" — основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Є глибокою модернізацією танка Т-84. Як динамічний захист використовується "Дуплет", а активним захистом — "Варта" (комплекс захисту від високоточних боєприпасів з лазерною системою управління).

Нагадаємо, для параду на День незалежності на заводі імені Малишева зібрали зразок танка "Оплот".

Раніше повідомлялося, що українським "Оплотом" зацікавилися в Пакистані та в Єгипті.