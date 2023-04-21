Уничтожили вместе с экипажем: десантники ВСУ из ПТРК Javelin подбили российский Т-90 (видео)

Как рассказали военные, танк вместе с минным тралом удалось "отминусовать" благодаря слаженной работе воздушной разведки и противотанковых расчетов.

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Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным попаданием из противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили российский танк Т-90. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили на Facebook-странице 79-й ОДШБр.

Как рассказали украинские защитники, сперва вражеский танк с минным тралом выявила аэроразведка николаевских десантников.

"В боевую готовность были оперативно приведены противотанковые расчеты. Метким пуском из ПТРК Javelin танк российских оккупантов Т-90 был уничтожен вместе с экипажем", — говорится в сообщении 79-й ОДШБр.

Напомним, 21 апреля украинские защитники показали уничтожение российской техники. Сообщалось, что на вражеский Т-90 "охотились" операторы Сил специальных операций ВСУ.

Ранее, 18 апреля, бывший наводчик американского танка M1A1 Abrams раскритиковал российский танк Т-90А, который недавно доставили в США. Американца больше всего шокировало то, что российский экипаж не следил за своей техникой.