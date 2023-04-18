"Полный хлам": американский танкист оценил прибывший в Штаты российский Т-90А (фото)

По словам наводчика M1A1 Abrams, даже во время выполнения задач их танк никогда не выглядел так ужасно, как российский Т-90А.

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Бывший наводчик танка M1A1 Abrams негативно отозвался о российском танке Т-90А, недавно доставленном в США. Об этом он написал в своем Твиттер-аккаунте.

Военный американской армии говорит, что он буквально жил 20 месяцев со своим экипажем в танке M1A1 Abrams во время службы. За это время он никогда не походил на то, как выглядит трофейный Т-90А.

"Итак, не только броня в российских танках является хламом, о чем я постоянно говорю, но и экипажи не прилагают усилий для их обслуживания. Это шокирующее", — написал боец с ником "Капитан Хаос".

Состояние Т-90А

Военный также говорит, что если ужасно выглядит отсек для экипажа, то состояние моторного отсека может быть еще хуже. Также он добавил, что такое количество ржавчины в машине может означать плохое качество самой техники и безразличное отношение экипажа к собственному танку.

Танкист Capitan Chaos утверждает, что он является ветераном боевых действий. Принимал участие в операциях "Щит пустыни" и "Буря в пустыне". Во время операций в поле их танк никогда не выглядел так ужасно, потому что командир требовал удержания рабочего места в чистоте.

Напомним, 13 апреля в соцсетях опубликовали фотографию трофейного танка Т-90А, который привезли в штат Луизиана.

12 апреля в Минобороны Польши анонсировали создание сервисного центра для танков Abrams M1.