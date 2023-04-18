"Повний мотлох": американський танкіст оцінив російський Т-90А, що прибув у Штати (фото)

За словами навідника M1A1 Abrams, навіть під час виконання завдань їхній танк ніколи не виглядав так жахливо, як російський Т-90А

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Колишній навідник танка M1A1 Abrams негативно відізвався про російський танк Т-90А, який нещодавно доставили в США. Про це він написав у своєму твіттер-акаунті.

Військовий американської армії каже, що він буквально жив 20 місяців зі своїм екіпажем в танку M1A1 Abrams під час служби. За цей час він ніколи не був схожим на те, як виглядає трофейний Т-90А.

"Отже не тільки броня в російських танках є мотлохом, про що я постійно кажу, але й екіпажі не докладають зусиль для їх обслуговування. Це шокуюче", — написав боєць з ніком "Капітан Хаос".

Стан Т-90А

Військовий також каже, що якщо так жахливо виглядає відсік для екіпажу, то стан моторного відсіку може бути ще гіршим. Також він додав, що така кількість іржі в машині може означати погану якість самої техніки та байдужість екіпажу до власного танку.

Танкіст Capitan Chaos стверджує, що він є ветераном бойових дій "Щит пустелі" та "Буря в пустелі". Під час операцій в полі їхній танк ніколи не виглядав так жахливо, бо командир вимагав утримання робочого місця в чистоті.

Нагадаємо, 13 квітня в соцмережах опублікували фотографію трофейного танка Т-90А, який привезли у штат Луїзіана.

12 квітня в Міноборони Польщі анонсували створення сервісного центру для танків Abrams M1.