Прямо на глазах врага: Силы спецопераций уничтожили танк и БМП оккупантов (видео)

Вражеская техника находилась в "серой зоне" — в 150 метрах от украинских позициц. Бойцам ССО для ее ликвидации пришлось преодолеть минно-взрывные заграждения противника.

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В ночь с 24 на 25 апрела бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины уничтожили БМП и танк российских оккупантов в "серой зоне" Донецкой области. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ССО в Facebook.

Украинские защитники рассказал, что вражеская техника находилась между позициями воинов Сил обороны и россиян – в 150 метрах от врага.

"Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники", — отмечают в ССО.

Пресс-служба передает, что для выполнения задания солдатам ВСУ необходимо было преодолеть минно-взрывные заграждения противника.

"Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась назад, а российские танки Т-72 и БМП – 1 были взорваны прямо на глазах противника", — поделились бойцы.

Также в заявлении отмечено, что в ходе осмотра территории противника, защитники Украины обнаружили документы, оружие и радиостанции, которые в итоге забрали украинские операторы.

Напомним, 24 апреля бойцы 45 ОАБр уничтожили российский танк вместе с экипажем на Бахмутском направлении, в то время как российские военные не смогли эвакуировать своего раненого бойца.

Также 21 апреля украинские защитники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным попаданием из противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили российский танк Т-90.