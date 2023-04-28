Топменеджери компаній у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації, — Сили спецоперацій

Відповідне розпорядження було направлено як мінімум співробітникам російських держбанків і "Кримської залізниці". Окремо загарбники готуються до евакуації дітей на окупованому Донбасі.

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Росіяни на території тимчасово окупованого Кримського півострова почали наказувати топменеджерам готуватися до евакуації. Про це 28 квітня проінформував Центр національного спротиву, який функціонує при Силах спеціальних операцій.

За опублікованою інформацією, в Криму обговорюють імовірність того, що Збройні сили України незабаром звільнять півострів від противника. Саме тому ухвалено рішення готуватися до "превентивних заходів".

"Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримало вказівку готуватися до евакуації", — йдеться в повідомленні.

Відповідну інструкцію одержали державні "банки", а також "Кримська залізниця". Це підтверджує той факт, що комплексні заходи з підготовки до евакуації все ж таки ведуться. Залишити півострів повинні будуть не лише представники відомств, а і їхні сім'ї, а подається це під виглядом "оплачуваної відпустки".

Водночас, як зазначають у ЦНС, окупанти також готуються до масштабної евакуації школярів на непідконтрольному Донбасі. Зокрема йдеться про місто Горлівка.

За планами росіян, розпочнеться евакуація наприкінці навчального року, а батьки будуть змушені їхати разом із ними.

"Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей. Це робиться для того, щоб вивезти українців у РФ і далі асимілювати їх та знищити в дітей українську ідентичність", — ідеться в повідомленні.

У ЦНС окремо зазначили, що такі дії є прямою ознакою геноциду, згідно з нормами міжнародного права.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що на кордоні з РФ і Білоруссю евакуювали майже всіх цивільних громадян. В Об'єднаних силах зазначають, що росіяни використовують прикордонну територію як полігон.